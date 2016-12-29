Черкащина належить до числа тих областей, які вважають енергодефіцитними. Тож збільшення енергетичної потужності регіону — стратегічне завдання. Як роз’яснюють фахівці, вже й нині подальше приєднання енергоємних споживачів до електричних мереж регіону або збільшення їхньої потужності практично неможливе без впровадження засобів автоматичного обмеження навантаження в аварійних ситуаціях. Особливо це стосується населених пунктів Уманської зони. Така ситуація значно звужує інвестиційні перспективи, адже нові виробництва потребують і нових енергетичних потужностей.

До Уманського регіону, куди входять Тальнівський, Уманський, Звенигородський, Христинівський, Монастирищенський, Маньківський та Жашківський райони, електроенергію нині традиційно постачають двома лініями (по 150 кіловольт) від Побузької підстанції Кіровоградської області та трьох ліній по 110 кВ з Миронівського напрямку. Але це зовсім не той обсяг електропостачання, який можна вважати перспективним.

Ще одна проблема полягає в тому, що область одержує переважно транзитну електроенергію та залежна від стабільної роботи постачальників. Тож якщо, наприклад, буде здійснюватися плановий ремонт однієї зі складових цього транзиту й аварійно вимкнеться інша, то Черкаси та сусідні з обласним центром райони можуть залишитися без світла.

Для уникнення такої ситуації ДП НЕК «Укренерго» в «Перспективному плані розвитку енергетики України» передбачило будівництво підстанції на 330 кВ «Тальнівська» та транзитної повітряної лінії на 330 кВ «Побузьке-Тальне». За підтримки Черкаської облдержадміністрації свого часу було надано кошти на проектні роботи з відведення земельної ділянки в селі Майданецьке Тальнівського району для будівництва згаданої підстанції. Про необхідність її будівництва йшлося ще кілька років тому. Тоді ж облдержадміністрація надала дозвіл державному підприємству НЕК «Укренерго» на розробку проекту землеустрою. Сьогодні постало питання організації проектування необхідної транзитної повітряної лінії потужністю 330 кВ «Побузьке — Тальне» й «Тальне — Поляна».

За словами начальника департаменту внутрішніх інвестицій державного підприємства НЕК «Укренерго» Олександра Яременка, ввести в дію електричну підстанцію на Тальнівщині та збудувати лінії електропередач можуть за два роки. Поки що ж в облдержадміністрації разом із представниками районів, профільного департаменту та спеціалістів НЕК «Укренерго» обговорили проект на стадії його технічно-економічного об∂рунтування.

— Будівництво цих об’єктів фінансуватимуть Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Світовий банк, — розповів Олександр Яременко. — Отож узятися за роботу ми готові хоч завтра. Однак у кожному з районів треба точно визначити й погодити земельні ділянки під опори ліній електропередач. Адже маємо непоодинокі приклади, коли стратегічно важливі об’єкти будують по 7—8 років, оскільки тривалий час не вдається вирішити питання щодо якоїсь однієї конкретної ділянки, що гальмує, а то й зупиняє будівельні роботи.

Аби не затягувати із втіленням проекту, вирішили визначити та погодити земельні ділянки під опори електропередач у восьми районах уже за місяць-півтора.

Реалізація згаданого проекту дасть змогу області одержувати достатню кількість електроенергії і принаймні впродовж наступних 100 років забезпечить надійність у передачі електроенергії та відкриє можливості для залучення інвесторів у різні галузі економіки, де потрібний значний обсяг електроенергії. Це, приміром, розвиток тваринницьких та птахівничих комплексів, тепличних господарств та інших підприємств.

Потреби в електроенергії постійно зростають. Те, що задовольняло нас ще півстоліття тому, аж ніяк не відповідає вимогам сьогодення, а тим більше — завтрашнього дня. В якому напрямі розвивати енергетичні потужності? Які джерела використовувати? Чи існують реальні можливості для здешевлення виробництва й постачання електричного струму? Ось запитання, від відповідей на які залежить усе — розвиток економіки, рух держави й кожного регіону вперед, стабільність у суспільстві.