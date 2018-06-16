Міністерство охорони здоров’я України планує ввести професійне ліцензування лікарів на законодавчому рівні. Про це під час брифінгу в міністерстві заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За її словами, система ліцензування покликана забезпечити надання пацієнтам якісних послуг, а також вона посилить відповідальність лікаря.

«Лікар не повинен догоджати або когось переконувати, він повинен показати свою ліцензію, що він визнаний державою і має право здійснювати свою діяльність і практикувати», — зазначила Уляна Супрун. Передбачається п’ять років — від 2020 до 2024-го — перехідного періоду, протягом якого лікарі отримуватимуть ліцензії.

«Буде іспит, який потрібно скласти. Також буде визнання ліцензії від країн Євросоюзу, США, Канади, Японії та Ізраїлю. І лікарі з цих країн теж зможуть працювати в нас без бюрократичних проблем», — пояснила Уляна Супрун.

Вона зазначила, що систему ліцензування в Україні ще потрібно запровадити на державному рівні, й зробити це планують до кінця цього року.

Водночас професійне ліцензування впроваджує і підвищену особисту відповідальність лікаря за свого пацієнта. «Професійна ліцензія ліквідує колективну безвідповідальність, яка існує», — наголосила урядовець. А пацієнт зможе в разі необхідності написати скаргу на лікаря, яка стане підставою для розгляду питання навіть про припинення ліцензії.

Також нововведення стосуватимуться роботи служби екстреної допомоги. Міністр із сумом констатувала, що майже щодня у ДТП, від нещасних випадків тощо гине велика кількість українців, і більшість із них — молодь. А екстрені служби, які часто покликані не просто допомогти, а й урятувати життя, не завжди мають змогу це зробити. Отже, їхню діяльність буде змінено та поліпшено.

Для цього створюються нові алгоритми диспетчеризації, які потребують модернізованої ІТ-інфраструктури, а також мережа екстрених реагувальників: медичних техніків і парамедиків. Навчатимуть їх за європейськими програмами, потім вони проходитимуть незалежне тестування і їх вноситимуть до реєстрів. Ті, хто пройде тестування за новими професіями, отримуватимуть досить високі зарплати і першочергове право працювати на новому сучасному обладнанні.

Навчання та підвищення кваліфікації, за словами міністра, пройдуть усі лікарі, які нині працюють у бригадах швидкої допомоги.

У диспетчерських службах мають працювати висококваліфіковані фахівці, які зможуть швидко визначити, екстрений виклик чи ні. Мають бути сучасні машини швидкої допомоги, які прибуватимуть на виклик вчасно й будуть оснащені всією необхідною технікою. А лікарі мають швидко визначитися, куди саме після надання першої допомоги доправити пацієнта, щоб лікування було найкращим.

Нині пілотні проекти в тестовому режимі працюють у Києві, Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій та Полтавській областях. Кожна машина оснащена GPS-навігатором, а диспетчери швидко можуть знайти авто, яке перебуває найближче до пацієнта, щоб максимально скоротити час прибуття. Згодом це пошириться на всю Україну.