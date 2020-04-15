Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднило проєкт документа, вкрай важливого для здоров’я населення. Ідеться про новий порядок використання протимікробних препаратів (антибіотиків) у ветеринарній медицині, розроблений відповідно до Національного плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів від 6 березня 2019 року.

Безконтрольне й надмірне використання антибіотиків у ветеринарії давно вже викликає цілком обґрунтоване занепокоєння населення всього світу. Головне гасло медиків «Не нашкодь!» А тут цей принцип порушується. Хоч антибіотики не отруйні, вони формують у мікроорганізмів стійкість до протимікробних препаратів.

Тобто якщо тварині дають надмірну кількість антибіотиків, надто у разі хвороб, які не потребують їх застосування, надлишок цих лікарських засобів відкладається у її м’ясі, молоці та інших продуктах. Коли людина споживає їх, надлишок антибіотиків переходить у її організм і спричиняє стійкість мікробів до антимікробних препаратів.

У разі хвороби лікар призначає цій людині препарат, який би мав подіяти на збудників хвороби. А він не діє, бо мікроби вже до нього призвичаїлися! Треба новий, мікробам ще не знайомий. Але от біда — стійкість бактерій до антимікробних препаратів розвивається швидше, ніж фармацевти розробляють нові, більш дієві ліки. Тож окрім створення нових препаратів слід регламентувати застосування наявних.

На це і спрямовано проєкт наказу міністерства. Звертаємо увагу читачів: варто уважно перечитати правила, дотримуватися яких радить директорат безпечності харчових продуктів міністерства. Адже багато з них стосуються людей не менше, ніж тварин, з тією лише різницею, що тварини не можуть купувати і вживати лікарські препарати на власний розсуд.

Отже, проєкт документа містить перелік хвороб, для лікування яких протимікробні препарати застосовують обов’язково. Це, наприклад, бактеріальна пневмонія (бо є вірусна, тут антибіотики безсилі), різні інфекції тощо. Далі найцікавіше: такі препарати не використовують в разі неінфекційних хвороб, вірусних респіраторних інфекцій, хвороб верхніх дихальних шляхів без підвищення температури тіла і, найголовніше, — для профілактики.

Ще важлива заувага: якщо можливе альтернативне лікування без застосування протимікробних препаратів, що має засвідчений терапевтичний ефект (скажімо, імуномоделююча терапія), слід надавати перевагу саме йому. Якщо ж застосування антибіотика не уникнути, то вживати його слід згідно з інструкцією, в тих дозах і в той спосіб, як там зазначено, за призначенням і під наглядом ветеринарного лікаря з урахуванням діагнозу.

Застосовувати препарат не за інструкцією дозволено лише в разі загрози життю тварини, коли інші методи лікування не дають ефекту. Те саме стосується препаратів широкого спектра дії та комплексних. Використовувати критично важливі протимікробні препарати для лікування продуктивних (тобто вагітних) тварин заборонено. Що тут не стосується людини, крім слів «ветеринарний» і «тварина»?

Документ наголошує на необхідності відбору та лабораторного аналізу зразків від хворої тварини для ідентифікації збудника хвороби. Це важливо: якщо спочатку застосуємо препарат, до якого даний збудник малочутливий, то потім цього збудника важко буде подолати навіть потужнішими ліками — у нього вже виробилася стійкість.

Відповідно до викладеного вище, проєкт наказу містить вимоги до ветеринарного лікаря. Він має впевнитися, що обраний ним протимікробний препарат найефективніший відповідно до встановленого діагнозу, і вибір лікаря ґрунтується на достовірній інформації про властивості різних класів препаратів.

Є в документі й рекомендації для зменшення застосування протимікробних препаратів, які стосуються людей не менше, ніж тварин, може, навіть більше. Це насамперед заходи профілактики, дотримання вимог гігієни та біологічного захисту, утримання тварин (вентиляція, освітлення), вчасна вакцинація. Фахівці радять використовувати безпечні альтернативи протимікробним препаратам: протитоксичні сироватки, імуномодулятори, гемотерапію, серотерапію тощо.

Із проєктом наказу можна ознайомитися на сайті міністерства у розділі «Обговорення проєктів документів». І пам’ятаймо: можете не мати ні тваринницької ферми, ні навіть хатнього улюбленця, але порушена проблема стосується кожного.