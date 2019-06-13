На залізничному переході залізниці Київ — Дніпро (239 км) з 1991-го по 2018 рік загинуло 25 громадян. Кам’янська міська рада, турбуючись про громадян, ще 1991-го замовила і отримала проєкт будівництва підземного переходу на 239 км залізниці Київ — Дніпро. Відтоді Одеська залізниця обіцяла побудувати перехід. Та справа не рухалася. За дорученням громадян міста Кам’янки питанням будівництва підземного переходу займаюся з 2000 року. А куди потрібніше, щоб цим займалися відповідальні працівники міста і району. 27 травня 2004 року в газеті «Урядовий кур’єр» було опубліковано мою замітку «Гинуть люди на переході». Після цього у Кам’янку приїхав представник Одеської залізниці і з керівництвом міста й району домовився про будівництво. Я отримав відповідь, що у план фінансування на 2005 рік внесено будівництво підземного переходу. Але керівники міста і району відмовилися брати участь і зірвали виконання домовленості. Із цього приводу були мої публікації в газетах «Урядовий кур’єр», «Черкаський край», «Нова доба», «Трудова слава», «Аграрний край», «Вісник рідного краю».
І ось в середині березня 2008 року після мого чергового звернення в газету «Урядовий кур’єр» і до Укрзалізниці у Кам’янку прибули представники Одеської залізниці, Шевченківської дистанції колії, інженери кабельного та електрозв’язку. Група фахівців разом із представниками районної та міської влади оглянула місце майбутнього тунелю, вивчила шляхи мінімізації затрат на його будівництво і дійшла висновку, який надруковано в газеті «Трудова слава» №29 за 29 березня 2008 року із заголовком «Підземний перехід будуватимуть поетапно»: «Завершити будівництво об’єкта плануємо до початку 2010 року».
Хто відповідатиме, що домовленість залишилася на папері? А з 2008-го по 2018 рік на переході загинуло 11 громадян. Укрзалізниця має достатню базу, щоб виготовити об’єктивний проєкт і разом з місцевими органами, провівши всі необхідні підготовчі роботи, побудувати перехід за ніч і зберегти життя людей.
Рішенням сесії міської ради №57-8-VI від 20.11.2014 р. затверджено Програму розвитку м. Кам’янка як туристичного центру на період 2014—2019 рр. Її погоджено з районною радою і райдержадміністрацією. У пункті 12 програми зазначено: «Будівництво підземного переходу через залізничну дорогу в районі ринку РСТ». Строки виконання — початок 2019 р., кінець — 2019. Вартість будівництва — 10 мільйонів гривень. Джерела фінансування — Укрзалізниця, міський бюджет.
У численних відповідях керівництва Укрзалізниці, Одеської залізниці, Міністерства інфраструктури, які я отримав, ідеться: «Засновником будівництва є місцеві органи, а будівництво здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів». Процитую також відповідь народного депутата України Сергія Рудика, датовану серпнем 2015 року: «Якщо міська рада пройде частину свого шляху, можу долучитися для визначення додаткових джерел фінансування».
Чи може держава приєднатися до будівництво? Яка ще велика трагедія має статися, щоб керівники міста і району погодилися розв’язувати цю проблему?
Федір ЛЮДНИЙ,
інвалід Другої світової війни,
почесний громадянин міста Кам’янка,
для «Урядового кур’єра»