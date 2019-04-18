Останнім часом споживачі газу дедалі більше скаржаться на незаконні дії компаній, які продають його населенню. Обл­гази виписують платіжки за блакитне паливо на великі суми — від 2 до 4 тисяч гривень. Боротися з цим негативним явищем стало дуже складно. Тому в Україні було утворено консультаційний центр ГазПравда. Це стало спільною ініціативою Федерації роботодавців нафтогазової галузі (ФРНГ), Групи Нафтогаз і Громадянської мережі «Опора». Тепер люди можуть звертатися до такого центру по допомогу.

Два аспекти однієї проблеми

Найбільша кількість звернень (близько 60%) стосується неправильних рахунків за використаний газ, а саме застосування так званих температурних коефіцієнтів.

«Майже 4 тисячі скарг отримала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Облгази повинні надсилати рахунки без коефіцієнтів, але, на жаль, поки що не маю інформації від жодного споживача. Такі зловживання дозволяли собі лише облгази, що входять до Регіональної газової компанії», — коментує ситуацію Тетяна Бойко, координатор житлово-комунальних та енергетичних програм Громадянської мережі «ОПОРА».

Фахівці та громадські діячі додають, що важливо розуміти: платіжка за спожитий газ містить незаконні донарахування. А чимало побутових споживачів навіть не знає про таке.

«Я про питання коефіцієнтів почула в січні, стала розуміти, що щось не так із платіжками. Як сумлінний платник отримувала платіжку і не заглядала в той особистий рахунок, де розписані коефіцієнти. Багато людей не розуміють, про що йдеться», — каже Юлія Грига, президент коаліції громадських організацій Ліга «Ніка». За її словами, попри 100-відсоткову оплату за показниками лічильника, має приписаний борг від облгазу майже 2,5 тисячі гривень.

Друга проблема, розв’я­зан­ня якої шукають споживачі, стосується лічильників. Тетяна Бойко каже, що більш як половина побутових споживачів газу, які використовують його лише для приготування їжі, не мають індивідуальних приладів обліку. Механізму, який би дозволив усім клієнтам обл­газів отримати індивідуальні лічильники за їхній рахунок, як це передбачено законом, немає.

«Тим, кому пощастило і чиї будинки внесені до інвестиційних програм обл­газів, а таких мало, лічильники поставити повинні. Законодавство не передбачає можливості надання коштів із місцевого бюджету, немає державних програм. Закон гарантує компенсацію в разі встановлення лічильника власним коштом, але механізму під це рішення не розроблено», — додає вона.

Самі відписки

Чимало споживачів скаржаться на надвисокі нарахування за загальнобудинковими лічильниками. Експерти кажуть: бувають нарахування по 50—80 куб. м газу на особу за місяць.

Проте розв’язання цієї проблеми не існує. Щоб кардинально змінити ситуацію, потрібні законодавчі зміни. У законі має бути чітко вказано, що індивідуальний лічильник визначається як розрахунковий.

Проте поки що можуть бути і приємні винятки, коли самі споживачі в багатоповерховому будинку об’єднаються в ОСББ і дадуть згоду на розрахунки за загальнобудинковим лічильником.

Громадські діячі зазначають: споживачі обурюються, що регіональні газові компанії масово дають відписки стосовно власних дій, не обґрунтовуючи, на підставі чого їх вчиняють.

«На запити про встановлення індивідуального лічильника не вказано, чому облгаз не хоче це робити. Люди не відчувають, що можуть захистити свої права: облгази не дотримуються чинного законодавства, звернутися до місцевої влади з газових питань також немає жодних підстав, послуги юристів коштують дорого, а самостійне обстоювання власних прав — це не лише гроші, а й час», — вважає Ельвіра Мрясова, голова асоціації ОСББ Він­ниччини.

Проте експерти рекомендують не опускати рук, бо вже є позитивні результати масових скарг на незаконні дії газових компаній.

«Українські споживачі виявилися в заручниках у недобросовісних облгазів і облгаззбутів. Проте завдяки великій громадській активності, коли тисячами надходили звернення до НКРЕКП про неправильні нарахування у платіжках, органи влади та регулятор були змушені відреагувати. Уже 17 облгазів оштрафовано на 850 тисяч гривень кожного, їм зроблено приписи щодо необхідності перерахунку всім споживачам, яким було виставлено завищені рахунки за газ», — каже Віталій Щербенко, голова ВГО «Федерація роботодавців нафтогазової галузі.

Суди на боці людей

Як зазначає Олексій Хабатюк, член експертної ради ВГО «ФРНГ», заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України», є приклади, коли споживачі звернулися до суду і той заборонив обл­газу проводити незаконні донарахування.

«Це важливо, коли споживачі бояться, що їм відключать газ за борги. Якщо споживач звернеться до суду, той може ухвалити рішення як запобіжний захід, щоб облгазу було заборонено проводити відключення до вирішення питання по суті. До того ж у таких справах із позивача не стягують судовий збір», — вважає він.

На його думку, якщо обл­газ порушує ліцензійні умови, до вирішення питання має долучитися Верховна Рада, яка й повинна ухвалити зміни до відповідних законів, щоб можна було цю ситуацію врегулювати.

Фахівці вважають, що є різні механізми, як це зробити. У цьому своє слово має сказати Антимонопольний комітет України. Знаємо цікаві приклади, коли в електроенергетиці на підприємствах природних монополістів вводили тимчасові адміністрації. До цього також треба залучити і Раду нацбезпеки і оборони. Тож роботи для владнання цих надважливих питань ще чимало.