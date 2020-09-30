Нещодавно представники влади Київської області заявили, що мають велике бажання перетворити на світовий туристський магніт зону відчуження навколо ЧАЕС. Проєкт було названо «Магніт України Чорнобиль». Як зазначає заступник голови Державного агентства з управління зоною відчуження Максим Шевчук, проєкт реалізують за підтримки Офісу Президента, мінінформполітики та культури і Київської обласної державної адміністрації.

Мільярд доходів щорічно

Як вважає член робочої групи щодо поліпшення туристичної привабливості зони відчуження Денис Русак, туризм та суміжні галузі можуть надавати майже мільярд гривень щорічного доходу та поповнювати бюджети депресивних районів навколо зони.

Фактично поштовх для перетворення цих та інших об’єктів на туристські магніти надав Президент Володимир Зеленський у липні 2020 року. Тоді було анонсовано пошук державою інвесторів та роботу для розвитку інфраструктури великого проєкту «25 туристичних магнітів України», до яких входить і зона відчуження навколо ЧАЕС.

У липні 2019-го Президент підписав відповідний указ про розвиток туризму в Чорнобильській зоні. Згідно з ним, було заплановано створити нові туристські маршрути, побудувати КПП, скасувати заборону на відеозйомку й поліпшити роботу мобільного зв’язку.

За словами заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка, кухня співпраці має такий вигляд: знаходиться інвестор, який хоче вкладати кошти приміром у туристські об’єкти навколо зони ЧАЕС. Тоді держава працює над інфраструктурою, а інвестор будує там готелі та бази відпочинку тощо.

Але, за словами Максима Шевчука, робота для розвитку туризму в зоні відчуження на ЧАЕС триває й нині. Спільно з керівниками Київської ОДА фахівці розробляють нові безпечні маршрути, які справді зроблять зону більш привабливою для туристів, зокрема іноземних.

Як вважає заступник голови Київської ОДА Олександр Скляров, у зоні дуже багато цікавих об’єктів, однак треба ще чимало зробити, щоб вони відповідали міжнародним туристичним стандартам.

Стотисячні відвідувачі

Але це не означає, що іноземні туристи (та й внутрішні також) не дуже цікавляться зоною відчуження нині. Навіть у карантинний 2020 рік станом на початок вересня її відвідало 24 тисячі туристів. Зазвичай сюди стільки приїздить лише впродовж двох місяців, та й цей показник непоганий. 80—85% туристів — іноземці.

Ось докарантинна статистика. Торік зону відчуження відвідало понад 150 тисяч іноземних туристів. Цікаво, що на першому місці серед країн їхнього походження Велика Британія — близько 16 тисяч осіб. Чимало мандрівників приїжджають із Польщі, Німеччини, США, Чехії.

У Держагентстві з управління зоною відчуження вважають, що такому напливу туристів сприяло запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури. Збільшенню кількості внутрішніх та закордонних туристів до зони посприяв і мінісеріал «Чорнобиль».

Що ж так вабить іноземного туриста в зону відчуження? Які там цікавинки, що заслуговують на особливу повагу?

Туроператори та гіди, які знаються та спеціалізуються на зоні відчуження, стверджують: найбільше і особливо іноземців приваблюють покинуте місто Прип’ять, промисловий майданчик ЧАЕС, а також колишні радянські секретні об’єкти та унікальна природа цього краю, яка фактично третину століття не зазнавала негативного впливу людини.

«Дуга» опинилася серед лідерів

Але лідер відвідувань — об’єкт, який начебто не пов’язаний із самою ЧАЕС,— радіолокаційна станція «Дуга» та селище поряд з нею Чорнобиль-2. Ця станція в радянські часи мала стежити за пуском балістичних ракет на всіх континентах. Але вона встигла попрацювати лише в тестовому режимі, й чимало народних мільйонів карбованців було закопано у землю.

Характерно, що ця споруда, на відміну від інших у зоні ЧАЕС, збереглася дуже добре.

На другому місці в цьому переліку — місто Прип’ять. За свідченням гідів, найбільше іноземців вражає парк атракціонів, який планували відкрити 1 травня 1986 року. Також їм цікаві будівлі кафе, універмаги та інші споруди, які поросли мохом і деревами. Планують відтворити кілька квартир у покинутих будинках, зробивши там своєрідний музей побуту людей, які назавжди полишили це колись світле та щасливе місто.

У місті Чорнобиль та навколишніх селах живуть самозаселенці. Іноземні туристи залюбки заїжджають у такі населені пункти і спілкуються з ними.

У Чорнобилі працює вахтовим методом персонал зони відчуження. Там можна переглянути старовинні речі в музеї побуту українського Полісся.

У місті просто неба є ще один музей — техніки, яка ліквідовувала наслідки аварії на ЧАЕС. Усе це подобається іноземцям.

А що вже казати про виїзд у ліс, якому відкрилося друге дихання після того, як він позбувся 1986 року людської опіки!

Побудувавши у зоні ЧАЕС (звісно, в безпечних місцях) готелі та кемпінги, влада може збирати набагато більше грошей, ніж нині. Туристи, які фактично приїжджають у зону відчуження лише на день, можуть лишатися там на довше.

Задумана центральною та місцевою владою туристична реформа дуже доречна. Віриться, що незабаром знайдуться інвестори, завдяки яким зона навколо ЧАЕС заживе більш насиченим енергійним життям.