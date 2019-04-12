Щороку відомий міжнародний ресурс Lonely Planet оприлюднює перелік найкращих туристських напрямків, які матимуть найбільший попит серед мандрівників. Туристський сезон-2019 також має цікавинки.

Пізнай небезпечність Африки

Цікаво, що ТОП найкращих цьогоріч очолила держава, яку вже добре знають й українські туристи, — Шри-Ланка. Експерти впевнені, що останніми роками ця країна розвинула туристську інфраструктуру до високого рівня. Чим же вабить Шри-Ланка?

По-перше, екваторіальним кліматом та багатою природою, по-друге — різноманіттям культур і дуже гостинними людьми.

На другому місці цього рейтингу — Німеччина. Останніми роками ця країна змогла завдяки інноваціям зробити неабияк привабливими свої міста. І українські, й світові експерти радять цього року обов’язково завітати до таких чудових міст, як Веймар, Дессау та Берлін. Вони обіцяють, що ті туристи, які там давно не бували, приємно здивуються всьому новому й цікавому, а ті, хто взагалі не був, зачаруються їхньою красою й неповторністю.

І хоч як дивно, на третьому місці — екзотична країна Зімбабве. Для більшості українських потенційних туристів вона недосяжна, проте для європейців та американців досить-таки приваблива і по кишені. Експерти зазначають, що туристів вона вабить передовсім тим, що, на відміну від інших африканських країн, небезпечна. Зімбабве відкриває перед гостями чудові національні парки, чимало об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, водоспад Вікторія тощо.

Дуже цікаво: у ТОП-10 найкращих країн для поїздок — Киргизстан та Білорусь. Чим до смаку туристам остання з цих країн, не відомо, можливо, як і Зімбабве, тим, що небезпечна.

Щодо міст, то в ТОП-10 на першому місці Копенгаген. Аналітики зазначають, що туристів він приваблює не лише тим, що надзвичайно затишний, а дуже розвиненою інфраструктурою.

На другому місці — Шеньчжень (Китай). Його називають «китайською силіконовою долиною». Це місто може запропонувати туристам досить яскраве нічне життя.

На третьому місці — Нові-Сад (Сербія). Це місто названо молодіжною столицею Європи-2019.

Друге відкриття Італії

Що ж думають про туристичні тенденції 2019 року вітчизняні експерти?

Як зазначив «УК» виконавчий директор туристичної компанії «Пілігрим» Павло Головненко, у 2017—2018 роках завдяки величезній конкуренції серед авіаперевізників та туроператорів темпи розширення географії подорожей українських туристів вражали. 2019-го зростання відбувається за рахунок нових регіонів (дестинацій) у вже представлених на ринку країнах.

«Беззаперечне відкриття сезону — пляжний відпочинок в Італії. Чартерні рейси до Калабрії, Марке, Ріміні, Сицилії мають шалений попит. Поєднання відпочинку на Адріатичному, Іонічному та Тірренському морях із культурним надбанням Італії надають чудові можливості для різноманітного відпочинку.

Другий напрямок, який стрімко зростає, — Португалія. Зацікавленість у ній туристів була високою і торік, але її стримувала зависока вартість авіаквитків. У літньому сезоні 2019 року кількість пропозицій авіакомпаній до Португалії істотно збільшилася, вартість квитків знизилася, і це зробило цю країну доступною для наших туристів», — каже він.

Експерти зазначають про ще одну цікаву тенденцію сезону — динамічне пакетування. Ця технологія дає змогу поєднувати «на льоту» авіаперевезення, проживання та інші додаткові послуги в єдиний пакет (як це відбувається у класичних туроператорів) за дуже привабливою ціною і без жодних обмежень щодо напрямків подорожей. Завдяки її застосуванню можна, наприклад, запропонувати подорож до Ніцци з перельотом та проживанням за 390 євро за людину, а до Нюрнберга — менш ніж за 250 євро.

Попри розширення географії подорожей, у літній сезон найбільш запитуваними залишаться традиційні напрямки сімейного відпочинку на морі: Туреччина, Греція, Іспанія, Чорногорія, Кіпр. В осінній сезон можливе істотне розширення пропозицій за екзотичними напрямками, передовсім до Південно-Східної Азії.