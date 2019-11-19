Маршрутні автобуси, або просто маршрутки, увійшовши в наше життя, ніби водогін, збудований рабами Риму, займали стійкі позиції в міських і міжміських автоперевезеннях. На жаль, і ДТП з їхньою участю стали звичним явищем. Ось серпневе повідомлення поліції: троє людей загинуло, дев’ятеро постраждало внаслідок зіткнення легкового автомобіля з рейсовим автобусом «Богдан» сполученням Миргород — Черкаси на виїзді із селища Чорнобай на Черкащині. А ось і зовсім свіже з Черкас: серйозне ДТП сталося за участю маршрутного автобуса №22 та легкового автомобіля. Водії порушили пункт 13.1 Правил дорожнього руху: «Недодержання безпечної дистанції, інтервал, зустрічний роз’їзд».

За даними Національної поліції, торік в Україні з вини водіїв ліцензованого автомобільного транспорту сталося 1420 дорожньо-транспортних пригод, у яких 56 осіб загинуло, 795 зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Цього року ДТП за участю водіїв маршруток також багато. Очевидно, на проблему слід звернути особливу увагу, адже часто травмування пасажирів та інших учасників руху пов’язані саме з маршрутками.

Під час місячника безпеки руху, який нині триває, працівники Патрульної поліції та Укртрансбезпеки Черкаської області перевіряють роботу водіїв маршрутних автобусів. Привертають увагу грубі порушення під час перевезень. Скажіть, як можна виїхати в рейс на автобусі без спідометра? Чи без аптечки, індивідуально-контрольної книжки водія? А зафіксовано саме такі факти.

Як розповів інспектор Патрульної поліції Максим Холодков, на одному з черкаських маршрутів працював транспортний засіб, переобладнаний з вантажного. Кількість сидячих місць у ньому більша, ніж зазначено в технічному талоні. В аптечці всі медичні препарати прострочені.

За словами інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління Патрульної поліції області Володимира Бегеби, найпоширеніші порушення, зафіксовані в період місячника, — порушення вимог технічного стану автобусів. Зокрема, встановлено шини, які не відповідають нормативним вимогам, не працюють пристрої для приведення в дію аварійних виходів, несправні кнопки, за допомогою яких відчиняються двері, бракує бризковиків.

Тільки за один день двоє з десяти перевірених автобусів довелося зняти з маршрутів.

Авторові цих рядків не раз доводилося спостерігати, як водії автобусів перевищують швидкість, зупиняються де заманеться. Як розповів один із них, часом забувати про обережність змушує план — за зміну водій має заробити певну суму. Ось і поспішає, аби підібрати якомога більше пасажирів.

Нерідко водії працюють по півдоби без відпочинку. Справжній медогляд перед поїздкою проходять одиниці, для багатьох ця процедура стала формальною. Втомлений водій за кермом — зовсім не рідкість.

За виявлені порушення на власників автобусів та водіїв накладають штрафи. Як відомо, торік саме з ініціативи МВС значно зросли штрафи за перевищення швидкості, кермування напідпитку та паркування в недозволених місцях. Проте як зазначають експерти, високі штрафи поки що мало себе виправдовують. Адже попадаються далеко не всі. А раз немає невідворотності покарання, можна порушувати правила й далі.

Тим часом у Європі більшість водіїв додержуються ПДР не через високі штрафи за відступ від правил, а тому, що в разі систематичних порушень можуть втратити водійське посвідчення. До того ж там відповідні дані фіксує не лише поліція, а й інші установи, які можуть стосовно громадянина ухвалювати ті чи інші рішення. Приміром, відмовити у наданні банківського кредиту.

Європейський і світовий досвід доводять: пасажирські перевезення мають бути в зоні особливої уваги держави. І саме питання безпеки людей на дорогах — один із пріоритетів і для центральної, і місцевої влади. Маршрутки, на переконання багатьох, давно вже віджили своє. І з погляду культури обслуговування, й технічного та екологічного. Маршрутки, за словами багатьох користувачів, принижують людську гідність. Їздити в сучасних автобусах із кондиціонерами, хорошим опаленням, шумоізоляцією, високим рівнем безпеки — це не просто мрія, а необхідність сьогодення. Так вважають у Всеукраїнській асоціації автомобільних перевізників. Так думають і пасажири.

Наступні кроки — заміна звичних автобусів, тролейбусів і трамваїв екологічно чистим безпілотним громадським транспортом, упровадження роботизованих систем управління перевезеннями. Коли це буде? Хотілося б дожити.