Коли понад рік тому в департаменті комунікацій та інформаційної політики Сумської міськради ініціювали проведення першого власного книжкового форуму, знаходилися скептики, які пророкували йому невтішний фінал. Мовляв, Суми — це Суми, а не Київ, Львів чи Харків, де зовсім інше, значно активніше літературне життя. Але їхні прогнози не справдилися, бо рівно через рік на поклик книжки відгукнулися її численні шанувальники не тільки із Сум, а з усієї області. Та й розмаїття представленої продукції приємно вражало.

Як наголосила директор департаменту Антоніна Кохан, із торішнього форуму його організатори зробили певні висновки й скоригували формат. Зокрема розширили географічні межі, запросивши до участі представників усіх районів і міст та містечок краю. Відмовилися від деяких заходів на кшталт презентацій перед мікрофоном, оскільки вони не вписуються в загальну тканину форуму, якому більше пасує вільне і невимушене спілкування видавців, читачів, письменників. За її словами, це не ярмарок із масштабним продажем, виторгами і подальшим переведенням підсумків у матеріальний формат, а підтвердження пріоритетів у гуманітарній політиці міста й акцентів на підтримці книговидавничої справи.

Організатори не помилилися. Упродовж кількох годин книжкове мінімістечко буквально вирувало на всій його території: у символічних залах «Рим», «Дрезден» та «Дублін»; під час майстер-класів письменників, автографсесій, презентацій бібліотек, видавництв, нових книжок, яких майже 20, фестивалю поезії «Ми — Суми», літературних студій «Зажинок», «Орфей», «Вир», «Джерела» та інших. Одне слово, справжній форум.

Не лише читають, а й пишуть

Своєрідним епіграфом-заспівом до зустрічі із книжкою стало нагородження найактивніших читачів, яких, з’ясувалося, не одна сотня. Тож вручаючи грамоти і подарунки, міський голова Олександр Лисенко наголосив, що міська влада і надалі надаватиме виняткового значення місцевому книговиданню й поповненню бібліотечних фондів.

Стосовно першого, то впродовж кількох останніх років коштом міського бюджету видрукувано понад 20 книжкових найменувань, які становлять вагому літературну, краєзнавчу та історичну цінність. Дедалі тісніше стає на полицях міських бібліотек. Торік вони одержали 5785 примірників книжок, за вісім цьогорічних місяців — 3743. Загалом щороку відвідувачі читають близько 1 мільйона 560 тисяч видань.

Відвідувачі форуму часто вагалися, якій презентації віддати перевагу, адже вони проходили в різних місцях і з різними авторами. Особливу зацікавленість викликали книжки-антології «Образотворче мистецтво» і «Поезія» із серії «Велика спадщина. Сумщина», Алли Акіменко «19 історій ветеранів АТО», Петра Нестеренка «З музою до останку», автора цих нотаток «Олександр Шапаренко: на гребені хвиль» та «Сумщина олімпійська: Citius, Altius, Forties!» за участі героя першої з них дворазового олімпійського чемпіона Почесного громадянина міста Суми Олександра Шапаренка, який узяв участь у форумі на запрошення його організаторів. Усі ці видання надруковано за фінансової підтримки обласної та міської влади, що свідчить про її увагу до книжкових цінностей.

А ще понад 40 поетів одержали по авторському примірнику щойно надрукованої збірки «Ми — Суми», до якої ввійшли вірші переможців та учасників міського фестивалю.

Аудіокнижки в тренді

Донедавна про подружжя сумчан Анатолія і Дар’ї Сассів знало обмежене коло людей. По-перше, вони переселенці з Донбасу і в Сумах живуть порівняно недавно, по-друге, обоє мають порушення зору, по-третє, надзвичайно скромні: не пнуться до мікрофонів і трибун, а наполегливо роблять свою справу. А саме: створюють аудіобібліотеку для читачів із порушеннями зору. Заняття не з дешевих, але надзвичайно корисне і потрібне тим, хто позбавлений змоги повноцінно бачити світ.

Та чи тільки для них? Приміром, водії далеких рейсів також залюбки можуть слухати тексти улюблених книжок, пильнуючи дорогу. Але, щоб записувати аудіокнижки, потрібні не тільки бажання і посидючість, а й відповідна апаратура — від мікрофона і до запису у студії. Тож організатори форуму запросили подружжя на зустріч, щоб познайомити книжкову, бібліотечну, видавничу спільноту з ентузіастами і водночас допомогти їм коштами у цьому починанні.

Анатолій і Дар’я продемонстрували зразки своєї праці, чим викликали серед учасників форуму не тільки неабиякий інтерес, а й бажання підтримати їхній проєкт.

Цікавинка до цікавинки

Організатори заздалегідь підготували для відвідувачів приємні несподіванки, щоб форум запам’ятався саме завдяки таким вкрапленням». До Сум зі США завітав засновник Всеукраїнського конкурсу оповідань Open WORLD меценат Аддісон Гоффман, який не лише запросив місцевих авторів узяти участь у творчому змаганні, а й детально розповів про його умови. Крім головного призу в 10 тисяч гривень, а також за друге і третє місця, засновник передбачив спеціальну відзнаку обсягом 3 тисячі гривень за найкраще оповідання, тематично пов’язане із Сумами. А заодно припросив усіх майстрів пера до участі в конкурсі.Людно було біля стенда, де Сумський краєзнавчий музей представив 37 старовинних видань, найдавніше з яких датовано ХVІІІ століттям. Та й правила дорожнього руху в місті Суми і області 1941 року випуску теж зацікавили, як і збірник творів молодих сумських письменників, випущених у 1938-му.

Читачі, які тяжіють до образотворчого мистецтва, мали нагоду стати свідками, як готують ілюстрації до книжок. У цьому їм допомогли юні вихованці дитячої художньої школи ім. М. Лисенка. Ось таким розмаїтим, з цікавинками видалося книжкове панно у Сумах, яке саме розставило всі відповідні акценти.