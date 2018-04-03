ПОВІДОМЛЕННЯ
Про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням із Російської Федерації
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 27.04.2018 фактично закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням із Російської Федерації.
Строк застосування зазначених заходів було продовжено рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 24.04.2013 № АД-289/2013/4423-06 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України