З метою вирішення проблем ліквідації негативних екологічних наслідків діяльності колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод», приведення небезпечних уранових об’єктів в екологічно безпечний стан та забезпечення захисту здоров’я населення та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання, Міненерговугілля розроблено проект Концепції Державної цільової екологічної програми приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод» на 2018-2022 роки.
Відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про Державні цільові програми» проект публікується для громадського обговорення.
Зауваження та пропозиції, просимо надавати до 1 травня 2018 року на електронну адресу: Natalia.klos@mev.gov.ua.
КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової екологічної програми приведення у безпечний стан об’єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об’єднання «Придніпровський хімічний завод»
на 2018 – 2022 роки