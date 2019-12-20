Уряд у повному обсязі профінансує усі захищені статті видатків, до яких належать пенсії, зарплати і всі соціальні виплати. Він профінансує всі зобов’язання, на які відкрито асигнування. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук. «Уся інформація, яку сьогодні масово розганяють в окремих ЗМІ, — фейк. У державному бюджеті достатньо коштів для забезпечення захищених видатків», — цитує очільника уряду департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Він пояснив, що це тимчасове призупинення виплат казначейства за всіма іншими статтями, яке вже не раз траплялося в Україні.

«Чому взагалі так трапляється? Наприкінці кожного року кожний орган намагається витратити всі гроші, які не були використані за 11 місяців до цього: хтось за кілька мільйонів купує канцтовари на наступний рік, а хтось просто майстерно привласнює ці гроші. Ми з цією історією хочемо закінчити», — наголосив Олексій Гончарук.

Уряд вжив заходів для недопущення безконтрольних витрат державних коштів. До кінця фінансового року, тобто до 27 грудня, Держказначейство щодня переглядатиме всі виплати, які планують провести, щоб максимально ефективно витратити гроші українських платників податків.

«Те, що така ситуація трапилася, — результат роботи неефективної державної машини протягом десятиліть. Зараз наша команда працює над тим, щоб ця ситуація не повторювалася більше ніколи. Але головне — люди перебувають у безпеці», — акцентував Прем’єр.

Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці міністр фінансів Оксана Маркарова, всі захищені видатки фінансують у звичному режимі, всі незахищені видатки 11 місяців теж було повністю відкрито до фінансування, але навіть за ними на десятки мільярдів так і не пройшла каса, бо не подано жодного документа чи навіть не проведено тендерів. Міністр зазначила, що буде забезпечено фінансування «Охматдиту», додаткові зарплати шахтарів, всі видатки на безпеку та оборону. Переглядають з розпорядниками виключно екзотичні запити і за підсумками року буде зроблено рейтинг найяскравіших з них.

За словами Оксани Маркарової, щороку саме друга половина грудня — час спроб безлічі перекидань із програми на програму, запитів щодо термінових авансів, подачі хоч якихось документів у скарбницю і решти освоювань коштів та проведення каси, на які чомусь не вистачило 11,5 місяця року.

«У наступному році дуже велику увагу приділятимемо плануванню та обмеженням перекидань, які свідчать про проблеми з плануванням, про що давно говорить Рахункова палата, Бюджетний комітет, Мінфін», — наголосила міністр.

Вона підтвердила, що за 11 місяців є недовиконання за деякими доходами з об’єктивних причин: несплата державними компаніями 10 мільярдів гривень дивідендів, ухвалення попередньою ВР після бюджету пільги на обладнання для альтернативної енергетики, яке коштувало бюджету 9,6 мільярда гривень, зміна макропоказників.

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«Урядового кур’єра»