Це перший подібний захід за чотири роки підступної гібридної війни. Ідею щодо проведення велелюдного дійства «Авдіївка ФМ» взялася втілювати в життя ініціативна група мешканців міста — переважно молодь та представники місцевих громадських організацій за підтримки Міністерства культури, USAID (Агентства США з міжнародного розвитку), Донецької облдержадміністрації, Львівської освітньої фундації, проекту «Будуємо Україну разом» та інших партнерів.
Участь у фестивалі взяли українські естрадні виконавці Анжеліка Рудницька, Яна Заварзіна, гурти «Шпилясті кобзарі», «Очеретяний кіт», театральні й танцювальні колективи з Києва, Харкова та Донеччини. А ще місцевим жителям, які за минулі роки встигли скучити за концертами та іншими творчими подіями, запропонували виступи учасників фестивалю на театральній і музичній сценах, у літературній вітальні, пройшли заходи у локаціях «Живопис», «Наукові пікніки» тощо. Всі охочі також могли долучитися до майстер-класів із декоративно-ужиткового мистецтва майстрів з Авдіївки, Краматорська, Харкова. А для найменших відвідувачів фесту передбачили низку пізнавальних і розважальних ігор.
Фестиваль мистецтв «Авдіївка ФМ» вдався настільки, що вже виник задум проводити його щорічно. Із надією, що наступне творче дійство відбудеться вже не у прифронтовій зоні, а на мирній території.