«Контрабанда» — не наше слово. Але воно міцно приросло до нас. Закарпатці, яким за або під 50, добре пам’ятають сигаретні вояжі до сусідніх Словаччини, Угорщини. Вони відбувалися в такій регулярній послідовності, що вже здавалися напівузаконеним способом заробляння грошей. В умовах копійчаних зарплат у 1990-ті це був чи не єдиний спосіб виживання тисяч.

Дрібні заробітчани тоді й у слід не ступали акулам сигаретно-горілчаного бізнесу, які відправляли контрабандний товар фурами. Із часом пильні закордонні митники обрізали крила незаконному переправлянню цигарок. Але це стосувалося не всіх.

Велика добре організована контрабанда й не думала опускати руки: вигадувала дедалі нові шляхи проникнення нелегального товару до сусідів-європейців, завдаючи їм збитків, водночас принижуючи нашу країну численними скандалами.

Жила контрабанда і під дахом високих чиновницьких структур, навіть за участі правоохоронних органів. Не вщухає людський поговір про 700-метровий тунель, проритий із Закарпаття до Словаччини: в його нетрях коліями їздили вагонетки, а в них — цигарки і ще хтозна-які заборонені товари. Відверто говорили про причетність до міжнародної злочинної групи правоохоронців: зайвий раз це підтвердило умовне покарання контрабандистів, названих крайніми.

Закарпатська митниця дуже мляво реагувала на всі ці випадки. Зрозуміло, чому. Якщо хтось із митників відмовлявся від хабара в півсотні-сотню доларів, то це, звичайно, ставало предметом гордості всієї структури. ЗМІ таку новину подавали як надзвичайну. Непідкупного працівника хвалили на всі боки, немовби зробив щось геройське, а не діяв у межах покладених на нього обов’язків.

Приклади того, як позбуватися нечистих на руку працівників митних пунктів на кордоні з Україною, неодноразово подавали Угорщина й Словаччина. Там їх звільняли з роботи і віддавали до суду цілими змінами.

Ось кілька прикладів з угорського боку. Наприкінці лютого там за підсумками спецоперації затримано 16 митників, серед яких п’ять офіцерів. А 9 липня цього року суд виніс рішення щодо прикордонників на пункті пропуску Захонь, яких звинуватили в організації «бізнесової» контрабанди: на лаві підсудних була 51 особа. 40 із них засудили до позбавлення волі, а десятеро отримали умовний термін. Лише одного обвинуваченого виправдали.

За всю історію вітчизняного правосуддя чогось подібного не пригадується. Тож коли ексголова Державної митної служби України Анатолій Макаренко в ефірі одного з телеканалів говорить, що «контрабанда на кордоні — це цілий комплекс мафіозних структур, хто в цьому «зав’язаний», то рука не піднімається заперечувати.

Так було! Нещодавно новообраний Президент України Володимир Зеленський побував на Закарпатській митниці й на власні очі побачив, що тут відбувається. А відбувається те, що 9 мільйонів євро, надані Євросоюзом на допомогу в облаштуванні трьох митних пунктів на території області, частково розкрадено, решту коштів треба буде повертати на вимогу ЄС. Замість реконструйованих митних пунктів — розпочате й кинуте будівництво: конструкції тепер лише заважають.

Сканера для огляду вантажівок, придбаного ще рік тому за шалені кошти з-за кордону, досі не встановлено. Боротися з контрабандою без техзасобів складно, скаржаться митники. Проте за рік (!) не змогли запустити придбаний прилад. Мабуть, не захотіли.

З боку високого візитера іншої оцінки не очікували: першого керівника митниці, причому не лише Закарпатської, а ще трьох регіональних — у відставку. З вуст Президента прозвучало й прохання до голови СБУ провести заміну спеціалістів відділу «К» у Закарпатському управлінні служби; прийнято й відставку начальника Чопського прикордонного загону (за «італійські посилки»).

Про те, що віднедавна правоохоронці запрацювали по-іншому, свідчить резонансне (таке раніше й уявити було важко) затримання партії цигарок на одному зі складів у Мукачеві. Державне бюро розслідувань спільно з СБУ виявило та вилучило контрабандних цигарок на 70 мільйонів! Серед них були й конфісковані раніше на Одеській митниці: після тамтешнього «зникнення» вони випливли з небуття аж за Карпатами. Чимала партія нелегальних цигарок, серед яких навіть брендове «Мальборо» від Філіп Морріс — походженням із Львівської тютюнової фабрики. Крім того, оперативники встановили, що злочинна група постачала в Україну цигарки відомих світових брендів з інших країн, обходячи митний контроль і не сплачуючи обов’язкових платежів. Про надзвичайні масштаби збитків для держави можна лише здогадуватися.

Минув місяць після візиту Президента. Останні події на митниці дають надію, що правила діятимуть однаково для всіх — і простих смертних, і сильних світу.

Слова «поборемо контрабанду», які дотепер звучали як заклик, стають спонуканням до дії. А хто не готовий або не може — хай не заважає і дасть дорогу тому, хто зможе!