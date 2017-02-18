ПОВІДОМЛЕННЯ
про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну
деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 13.02.2017 розглянула інформацію, подану Міністерством аграрної політики та продовольства України, та коментарі національного товаровиробника щодо зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та за результатами такого розгляду встановила, що національні інтереси потребують зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації.
Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статті 28 Закону Комісія вирішила зупинити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.12.2016 № АД-363/2016/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації», до 01.07.2017.
Рішення Комісії від 13.02.2017 № АД-365/2017/4411-05 «Про зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації» набуває чинності з дня опублікування цього повідомлення, але не раніше дня набрання чинності рішенням Комісії від 27.12.2016 № АД-363/2016/4411-05.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі