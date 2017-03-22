ПОВІДОМЛЕННЯ
про результати проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту
в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі – Закон) 17.03.2017 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула поданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) звіт та матеріали про результати проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації. Перегляд ініційований на вимогу асоціації «Українське хризотилове об’єднання», яка представляла інтереси українських виробників шиферу ПАТ «Івано-Франківськцемент», ТОВ «Краматорський шифер», ТОВ «Дніпровська хвиля» та ТОВ «Балаклійський шиферний комбінат».
За результатами такого розгляду Комісія встановила:
у період проміжного перегляду (друге півріччя 2014 р. – перше півріччя 2015 р.) антидемпінгових заходів імпорт в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації здійснювався за демпінговими цінами;
рівень демпінгової маржі в період проміжного перегляду становив 37,4%;
ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» не надало інформації про ціни продажу на внутрішньому ринку Російської Федерації, що запитувалася Мінекономрозвитку, тому висновки щодо нормальної вартості зроблено відповідно до інформації, якою володіє Мінекономрозвитку;
протягом досліджуваного періоду (2012 р. – перше півріччя 2015 р.) відбулося погіршення соціально-економічних показників національного товаровиробника, зокрема, скоротились обсяги виробництва, обсяги використання виробничих потужностей, обсяги продажу на внутрішньому ринку, прибутки, кількість працюючих, продуктивність праці, коефіцієнт ліквідності тощо;
демпінговий імпорт в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, нижчими ніж ціни продажу національного товаровиробника на внутрішньому ринку України та його собівартість;
існує прямий причинно-наслідковий зв’язок між зростанням рівня демпінгової маржі та шкодою, що наносилася національному товаровиробникові;
рівень застосованих антидемпінгових заходів не був достатнім для усунення шкоди національному товаровиробникові внаслідок демпінгового імпорту;
запропоновані ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» зобов’язання про перегляд цін є неприйнятними відповідно до статті 15 Закону.
Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення № АД-368/2017/4411-05, згідно з яким завершила проміжний перегляд, порушений рішенням Комісії від 03.09.2015 № АД-333/2015/4442-06, та встановила розмір ставки антидемпінгового мита щодо імпорту в Україну листів азбестоцементних гофрованих (шиферу) походженням з Російської Федерації на рівні 37,4 %, відхиливши запропоновані ВАТ «Бєлгородасбестоцемент» добровільні зобов’язання про перегляд його цін.
Рішення Комісії від 17.03.2017 № АД-368/2017/4411-05 набирає чинності через 10 днів з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі