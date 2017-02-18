ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування
щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці
походженням з Російської Федерації
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації, порушеного рішенням Комісії від 13.11.2015 № АД-347/2015/4411-06.
За результатами розгляду зазначених матеріалів та керуючись частиною десятою статті 13 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту», Комісія прийняла рішення від 13.02.2017 № АД-367/2017/4411-05, згідно з яким продовжила строк проведення вищезазначеного антидемпінгового розслідування до 17 місяців.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі