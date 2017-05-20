ПОВІДОМЛЕННЯ
про поновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну
деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації
Відповідно до статті 28 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) 18 травня 2017 року розглянула інформацію щодо поточної ситуації із забезпечення сільгоспвиробників азотними добривами, а також інформацію стосовно зупинення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації (далі – антидемпінгові заходи).
За результатами розгляду зазначеної інформації Комісія встановила, що подальше зупинення дії антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.12.2016 № АД — 363/2016/4411-05, є невиправданим.
Комісія підтвердила:
позитивний висновок стосовно наявності протягом 2014 року демпінгового імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації;
позитивний висновок щодо обґрунтованості методу, на підставі якого було визначено демпінгову маржу;
позитивний висновок щодо наявності істотної шкоди, заподіяної національному товаровиробникові, що підтверджується погіршенням соціально-економічних показників національного товаровиробника протягом 2012—2014 років, зокрема: скоротилися обсяги виробництва та рівень використання виробничих потужностей, відбулося значне погіршення фінансових результатів від продажу на внутрішньому ринку України, рентабельності, продуктивності праці, показників ліквідності, зросли залишки на складах;
Також Комісія підтвердила, що:
протягом періоду дослідження демпінговий імпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації здійснювався за цінами, нижчими за ціни та собівартість національного товаровиробника, призвів до значного зниження цін на подібний товар, а також перешкоджав значному зростанню цін на подібний товар, яке мало б місце за умови відсутності демпінгового імпорту;
існує причинно-наслідковий зв’язок між демпінговим імпортом в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації та істотною шкодою, заподіяною національному товаровиробнику;
національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів.
Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статті 28 Закону Комісія вирішила поновити дію антидемпінгових заходів, застосованих рішенням Комісії від 27.12.2016 № АД — 363/2016/4411-05 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації», виклавши п. 2.4. зазначеного рішення Комісії у такій редакції: «Розмір ставки остаточного антидемпінгового мита на імпорт в Україну товару, зазначеного в пункті 1 цього рішення, становить 31,84 %».
Рішення Комісії від 18.05.2017 № АД — 376/2017/4411-05 «Про поновлення дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Російської Федерації» набирає чинності на другий день після опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі