ПОВІДОМЛЕННЯ
про фактичне закінчення строку застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листового флоат-скла (скла термічно полірованого) походженням із Російської Федерації, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Білорусь
Відповідно до статті 19 Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомляє, що 29.05.2017 фактично закінчується строк дії остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листового флоат-скла (скла термічно полірованого) походженням із Російської Федерації, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Білорусь.
Зазначені антидемпінгові заходи були застосовані згідно з рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі від 26.04.2012 № АД-273/2012/4423-08 «Про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну листового флоат-скла (скла термічно полірованого) походженням із Російської Федерації, Республіки Болгарія, Республіки Польща, Турецької Республіки, Республіки Білорусь».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України