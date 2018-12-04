ПОВІДОМЛЕННЯ
про припинення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан без застосування заходів
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» (далі – Закон) за скаргою Асоціації українських автомобілевиробників «Укравтопром» Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) рішенням від 28.09.2018 № АС-396/2018/4411-05 порушила антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан (далі – розслідування).
Згідно із зазначеним рішенням Комісії об’єктом розслідування визначено легкові автомобілі, що класифікуються згідно з УКТЗЕД за кодом 8703 22 10 00.
03.12.2018 Комісія розглянула подані Мінекономрозвитку матеріали та за результатами такого розгляду встановила, що застосування компенсаційних заходів не є необхідним.
Керуючись частиною другою статті 19 Закону Комісія прийняла рішення № АС- 401/2018/4411-05, згідно з яким припинила антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан без застосування заходів.
Рішення Комісії від 03.12.2018 № АС-401/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі