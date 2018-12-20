ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 14.12.2018 № АД-402/2018/4411-05, згідно з яким вирішила продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республіки Білорусь, що було порушене згідно з рішенням Комісії від 28.12.2017 № АД-381/2017/4411-05.
Рішення Комісії від 14.12.2018 № АД-402/2018/4411-05 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі