ПОВІДОМЛЕННЯ
Про продовження строку проведення спеціального розслідування
щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту
Відповідно до Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення спеціального розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною третьою статті 8 Закону, Комісія прийняла рішення від 20.04.2018 № СП-388/2018/4411-05 про продовження до 330 днів строку проведення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 31.07.2017 № СП-377/2017/4411-05.
Вищезазначене рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі