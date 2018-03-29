ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження строку проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і торгівлі України матеріали про хід проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації та за результатами розгляду встановила, що існує необхідність продовження строку проведення антидемпінгового розслідування.
Зважаючи на викладене та керуючись частиною десятою статті 13 Закону, Комісія прийняла рішення від 26.03.2018 № АД-384/2018/4411-05, яким вирішила продовжити до 15 місяців строк проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації, яке було порушене згідно з рішенням Комісії від 13.04.2017 № АД-372/2017/4411-05.
Вищезгадане рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі