ПОВІДОМЛЕННЯ
про продовження дії антидемпінгових заходів
щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л
походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі — Комісія) рішенням від 24.05.2013 № АД-293/2013/4423-06 застосувала остаточні антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації.
На вимогу ПАТ «Мар’янівський склозавод» рішенням Комісії від 20.04.2018 № АД387/2018/4411-05 порушено перегляд антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування (далі — перегляд).
Перегляд проводився щодо товару, що має такий опис:
скляна тара медичного призначення місткістю до 0,15 л, що виробляється зі скла марок ОС та ОС-1 світлозахисного з рівномірним забарвленням, що може класифікуватися згідно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 та 7010 90 79 00 (далі — Товар), походженням з Російської Федерації.
Період дослідження: 01.01.2013–31.12.2017.
Період перегляду: 01.01.2017–31.12.2017.
03.04.2019 відповідно до Закону, Комісія розглянула звіт та матеріали Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення перегляду та встановила:
ПАТ «Мар’янівський склозавод» є належним національним товаровиробником;
рівень діючих антидемпінгових заходів є достатнім для попередження постачання на митну територію Україну Товару походженням з Російської Федерації за демпінговими цінами;
становище експортерів та економічні умови є такими, за яких не виключається ймовірність поновлення демпінгового імпорту в таких обсягах та на таких умовах, що заподіюватиме шкоду національному товаровиробникові;
припинення застосування антидемпінгових заходів ймовірно спричинить продовження дії демпінгу та заподіяння шкоди;
продовження дії антидемпінгових заходів не суперечить національним інтересам.
Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону Комісія прийняла рішення від 03.04.2019 № АД-410/2019/4411-03 «Про продовження дії антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну скляної тари медичного призначення місткістю до 0,15 л походженням з Російської Федерації у зв’язку із закінченням строку їх застосування», згідно з яким:
завершила перегляд, що був порушений рішенням Комісії від 20.04.2018 № АД387/2018/4411-05;
продовжила на п’ять років дію антидемпінгових заходів, застосованих згідно з рішенням Комісії від 24.05.2013 № АД-293/2013/4423-06. Дія антидемпінгових заходів продовжується з моменту набрання чинності рішення Комісії від 03.04.2019 № АД410/2019/4411-03.
Рішення Комісії від 03.04.2019 № АД-410/2019/4411-03 набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі