Той, хто смакує чашкою ранкових новин у компанії вітчизняних радіостанцій різного формату, напевне знає про неабиякі властивості екзотичних корінців, рогів чи водоростей. Адже про них з настирливою періодичністю, як і годиться, на підвищених децибелах повідомляють на різні голоси щасливі власники двох каламарчиків за ціною одного. Голоси, до речі, часом дуже схожі та впізнавані, бо насправді належать підставним. А якщо раптом увечері дозволити собі засидітися перед телевізором, просто перемикаючи канали, можна ще й побачити почуте вранці. І як після такого втриматися схильним до самолікування?

Встановити чіткий конт­роль за змістом реклами, щоб уникнути маніпулювання інформацією про препарат та його властивості, й гармонізувати чинне законодавство з нормами Євросоюзу Міністерство охорони здоров’я сподівається з допомогою нового законопроекту про рекламу лікарських засобів. Щоб привернути увагу громадськості до нещодавно розробленого фахівцями МОЗ проекту законодавчого акта, його презентували в Укрінформі. Сподіваються на подальше обговорення і конструктивні пропозиції, аби заздалегідь виявити корупційні ризики. Попереду — спілкування з медичною та фармацевтичною спільнотою.

Нині фармацевтична реклама — це найбільший сегмент рекламного ринку на телебаченні України. За даними Нацради з питань телебачення і радіомовлення, від 30 до 50% загальної кількості реклами на українському телебаченні — реклама лікарських препаратів та медичних виробів. На окремих каналах її обсяг сягає 70%.

Найбільша проблема реклами лікарських засобів — свідоме маніпулювання інформацією про препарат та його властивості. Найвиразніший показник впливу реклами лікарських засобів на пацієнтів — те, що понад 50% усього ринку спожитих ліків у 2017 році становлять симптоматичні препарати чи ліки без доведеної клінічної ефективності. При цьому кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів, наголошує МОЗ.

Неконтрольована реклама ліків спонукає українців до самолікування та Google-терапії. За останніми даними соціологічних досліджень, в Україні майже 69% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись по допомогу до лікарів. Це призводить до збільшення кількості ускладнень, особливо у хронічно хворих, впливає на високі показники інвалідності й скорочення тривалості життя.

«Вживання лікарських засобів без контролю лікаря — це один з найбільших викликів, з яким стикається МОЗ як центральний орган влади, що формує політику в цьому напрямі. Дуже важливо пацієнтам отримувати правдиву інформацію про ліки, тож маємо запобігти маніпуляціям про властивості препаратів. Нині наші можливості обмежені. Адже в рамках чинного законодавства Міністерство охорони здоров’я вилучено із процесу моніторингу та контролю реклами лікарських засобів», — зазначає заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик.

Законопроект про рекламу має гармонізувати чинне українське законодавство з нормами Європейського Союзу, зокрема врегулювати питання реклами лікарських засобів серед медичних працівників. Проектом передбачено чітке визначення фахових медичних видань, де дозволено рекламу ліків, не передбачених законом, а також розроблення та затвердження урядом окремого порядку реклами лікарських засобів, спрямованого на медичних та фармацевтичних працівників.

«В Україні реклама ліків для медиків не врегульована. Це табу. Натомість у країнах Європи є чіткі правила й норми, які дозволяють розповсюджувати рекламу лікарських засобів через медичних представників, у фахових виданнях, на медичних конференціях. Саме у цей спосіб презентують інновації у лікуванні хвороб», — прокоментувала законопроект експерт з юридичних питань МОЗ Марина Слободніченко.

Запропоновані міністерством зміни передбачають нові обмеження змісту реклами відповідно до директив ЄС. Зокрема йдеться про заборону посилань у рекламі на діагностування захворювання чи призначення курсу лікування телефоном чи інтернетом, залучення до реклами конкретного препарату відомих людей, акторів, що зображають медпрацівників, інформації, що ліки призначені виключно для дітей. Крім цього, зміст реклами має відповідати інструкції про застосування лікарського засобу.

Окремий пункт законодавчої ініціативи — заборона будь-якої реклами народної медицини та цілительства.

І нарешті розроблений міністерством законопроект закріплює за МОЗ функції контролю та моніторингу, а також встановлює чіткі штрафні санкції до телерадіоорганізацій за рекламу лікарських засобів з порушенням законодавства. Право застосовувати санкції — 5% ліцензійного збору за одне порушення — запропоновано надати Нац­раді з питань телебачення і радіомовлення.