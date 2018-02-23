За 3,5 року підприємства ВПК перейшли від ремонту й часткової модернізації на випуск новітніх зразків озброєння та військової техніки

Зміни у Воєнній доктрині, новітні завдання, що постають перед промисловістю, потребують осучаснення підходів до роботи Укроборонпрому. Тому й постала потреба змінити керівництво цього державного концерну. Наглядова рада, очолювана відомим науковцем Михайлом Згуровським, запропонувала на цю посаду кандидатуру Павла Букіна (раніше він працював генеральним директором ДК «Укрспецекспорт»). Пропозицію підтримали і уряд, і Президент, який особисто представив нового керівника концерну.

Петро Порошенко сподівається на реалізацію дуже відповідальних поставлених завдань, які належать до питань національної безпеки, виконання державного оборонного замовлення, розроблення та втілення стратегії розвитку оборонного комплексу, доведення до ладу корпоратизації в галузі.

Страшний сон першого відділу

«Не бійтеся порушувати питання про залучення інвестицій, зокрема іноземних, технологій. Треба вийти з пострадянського прокрустового ложа, — закликав колектив до роботи глава держави. — Будуть зміни, можливе певне скорочення управлінського персоналу, будуть нові вимоги з підвищення ефективності й прозорості роботи. Перші кроки в цьому напрямі вже зроблено за рахунок змін у складі спостережної ради. Нове керівництво, думаю, виправдає надії, які покладає спостережна рада, уряд, Президент. Упевнений, що все в нас буде добре».

Подякував Петро Порошенко й представникові США Ентоні Тетеру, який увійшов до складу наглядової ради Укроборонпрому: «Це символ ефективної співпраці між українськими й американськими партнерами». Він нагадав про рішення провести аудит діяльності концерну — прозорий та ефективний, щоб уникнути будь-яких спекуляцій із цього приводу. Такий аудит має поінформувати керівництво держави й громадськість про всі аспекти роботи концерну «Укроборонпром».

«Якби хто-небудь ще п’ять років тому уявив у складі спостережної ради американця — в святая святих таємниці, до якої нікого не допускали, — то був би страшний сон першого відділу КДБ. А вже сьогодні ми робимо рішучі зміни», — провів паралелі Петро Порошенко.

Ентоні Тетер подякував за високу довіру й можливість працювати разом з українськими партнерами, висловивши чітке переконання в успішному розвитку багатьох проектів військово-оборонного комплексу нашої країни.

Наглядова рада Укроборонпрому має розробити стратегію з підвищення ефективності управління, швидкості ухвалення рішень і в координації з керівництвом ЗСУ і Міноборони — виконання поставлених завдань. Щоб українські воїни нарешті почали освоювати сучасне озброєння, яке для всього цивілізованого світу стало нормою. Президент додав, що ухвалення у лютому державного оборонного замовлення дає додаткові можливості й стимули підприємствам Укроборонпрому. При цьому не слід забувати про важливість виходу на зовнішні ринки.

Від розроблення до впровадження

У сучасних умовах рух уперед не можливий без наближення науки до виробництва та скорочення часу від розроблення до прийняття на озброєння й передачі у війська найсучасніших зразків озброєння. У цьому питанні маємо позбутися бюрократично-совкової спадщини минулих років.

«Вважаю, перший етап, перше завдання виконано. Хочу наголосити, що це робили фактично в умовах 70—80% замкнення на постачання комплектуючих з Російської Федерації», — сказав Президент, наголосивши, що підприємства концерну вийшли на систему імпортозаміщення. І на більшості підприємств Укроборонпрому вже два роки діє система електронних закупівель ProZorro.

«Ключове завдання полягало в забезпеченні фронту сучасним військовим озброєнням. «Стугни», про які у 2014 році могли тільки мріяти, на сьогодні одні з найкращих зразків протитанкового озброєння у світі. Це стосується і систем залпового вогню», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП. Крім того, нещодавні випробування нових систем радіоелектронної боротьби засвідчили високу якість і широкі перспективи вітчизняних розробок.

Ще 2014 року більшість підприємств концерну не працювали, чимало перебували під загрозою банкрутства, а завдання працювати у три зміни спричиняло величезні труднощі. Однак Укроборонпром зміг із коліс перейти на дво-, а іноді тризмінний графік роботи.

«Як повітря армії бракувало військової техніки, не було організовано механізмів ремонту й модернізації, впровадження нових зразків перебувало на вкрай низькому рівні. Але за ці 3,5 року було проведено важливу й величезну роботу, — підкреслив глава держави. — Можу констатувати, що підприємства Укроборонпрому виконали майже на 100% завдання державного оборонного замовлення. Перейшли від системи ремонту і часткової модернізації на випуск новітніх зразків озброєння й військової техніки».

А модернізують озброєння й техніку нині з урахуванням бойового досвіду українського війська. Тож не просто відновлено роботу підприємств концерну, а й у більшості забезпечено прибуткову роботу. До бюджету надходить значна кількість податків, створено тисячі робочих місць.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»