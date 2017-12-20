Мала жителька прифронтового селища Новолуганське Бахмутського району на Донеччині дуже чекала дня Святого Миколая. І заздалегідь написала листа, в якому попросила деяких подарунків. А закінчила своє послання вже традиційним проханням, яке в останні три роки часто використовують дітлахи Донбасу: «Якщо в тебе вистачить чарівництва, то зроби, будь ласка, щоб настав Мир!» Напередодні дівчинка навіть збиралася лягти спати раніше, аби швидше до хати вже завітав Святий Миколай і збулися ті трохи наївні бажання. Проте як тільки село почало вкриватися вечірньою темрявою, небо і земля здригнулися від страшного гуркоту та вибухів, які раптом впали на житловий масив.

Не секрет, за проросійськими незаконними збройними формуваннями водиться підла звичка влаштовувати провокації та обстріли напередодні чи під час різноманітних свят. Ось і надвечір передсвяткового понеділка вони здійснили обстріл з реактивних систем залпового вогню «Град» по мирному населеному пункту. Як уточнили у штабі АТО, на території села впали й розірвалися близько 40 реактивних боєприпасів. Результати цинічної атаки цивільного населення вражають. Різноманітних пошкоджень зазнали більш як півсотні будинків, серед яких школа, дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт, 38 приватних і 9 п’ятиповерхових будинків. Також через пошкодження частина селища враз залишилася без електрики й газу. На жаль, не обійшлося і без людських жертв. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Донецькій області, на ранок вівторка стало відомо, що поранень різної ступені важкості зазнали восьмеро людей. Серед потерпілих шість жінок, чоловік і дитина дошкільного віку. За попередньою інформацією, дитинча, яке нетерпляче очікувало подаруночка від Святого Миколая, зазнало серйозної психологічної травми. Усіх постраждалих госпіталізовано, вони отримують медичну допомогу, а двох жінок, які перебувають у важкому стані, довелося транспортувати до міської лікарні у Лиман.

«Тільки нелюди могли зважитися стріляти реактивними боєприпасами по мирних людях! — обурено коментує вчорашні події місцевий житель. — Уявіть ситуацію! Увечері у нашому Будинку культури відбувався святковий концерт. І людей врятувало тільки те, що вони були не вдома в хатах, куди влучили снаряди, а тут. Хоч якби приліт був до клубу, то ми тоді б, мабуть, мали тут братську могилу…»

А ще місцеві люди тепер кажуть, що проклята війна та варвари, які її розв’язали, догнали окремих жителів прифронтової зони навіть у цьому селищі, яке вони донедавна вважали відносно безпечним. Адже після того, як українські війська без порушення мінських домовленостей зайшли до сіл Травневе та Гладосове, проросійські бойовики часто вдавалися до провокацій, обстрілюючи околиці згаданих населених пунктів. Отож окремі жителі тимчасово перебралися до відносно безпечного тилу, який тепер обстріляли із забороненої мінськими угодами потужної зброї. Люди не вірять, що жахливий обстріл мирного населеного пункту і запланований на 19 грудня виїзд російських офіцерів із спільного центру з контролю та координації припинення вогню — тільки збіг обставин.

За фактом підлого обстрілу Новолуганського Донецька прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. У селищі оперативно почав працювати гуманітарний штаб, тут відкрили пукти обігріву й військово-польові кухні для жителів, які потребують підтримки. Працюють сапери, виявляючи і знешкоджуючи боєприпаси, що не розірвалися, а поліцейські та співробітники ДСНС і далі встановлюють усіх потерпілих і фіксують масштаби пошкоджень. Про відповідну допомогу від Кабміну вже повідомив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «Уряд зробить усе від нас залежне, щоб допомогти тим, хто потребує допомоги. Усі необхідні матеріали та кошти для відновлення будинків буде надано», — запевнив він.

… А авторка згаданого листа і всі інші діти, які напередодні писали наївні листи до Святого Миколая, не втратили віри в чарівні можливості бажаного гостя. Навпаки. Адже багато хто з них тепер переконаний: вони врятувалися під час жахливого обстрілу тільки завдяки допомозі їхнього доброго захисника Миколая. У це вірять і дорослі, які опинилися в епіцентрі потужного обстрілу з боку нелюдів. Тих самих, які зайвий раз довели, що для них немає нічого святого, і трагедія у Новолуганському — зайвий доказ цього.