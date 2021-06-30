Конституцію України Верховна Рада ухвалили в ніч на 28 червня 1996 року — на п’ятий рік після проголошення Незалежності нашої держави. Після майже доби безперервної роботи в сесійній залі, народні депутати ухвалили документ 315 голосами «за». У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі нашої держави.

Ухваленням Конституції у 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку України як нової демократичної та незалежної країни.

У 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Основного Закону щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі і НАТО.

Тож 28 червня 2021 року з нагоди 25-річного ювілею Основного Закону біля Верховної Ради було встановлено пам’ятний знак «Тризуб», а в парламенті відбулося урочисте засідання. На ньому були присутні депутати нинішнього та попередніх скликань, які брали участь в ухваленні Конституції, а також голови Верховної Ради попередніх скликань та експрезиденти держави. Під час виконання Державного гімну в сесійну залу врочисто внесли примірник Конституції України, повідомляє УНІАН.

Закон молодий, проте зрілий і мудрий

З нагоди урочистостей на засіданні ВР виступив Президент Володимир Зеленський. Він, зокрема, наголосив, що вважає ухвалення Конституції останнім акордом у симфонії українського державотворення. Адже вона — Біблія правничих заповідей для всіх українців та юридичний щит і броня для прав та свобод людини і громадянина, а також візитна картка держави й нації.

«У порівнянні з віковими конституціями багатьох держав наш Основний Закон дуже молодий або навіть юний. Але речі, про які я сказав вище, а також оцінка міжнародної спільноти, яка назвала нашу Конституцію однією з найбільш демократичних, її людиноцентричність, третина статей присвячена правам і свободам людини і громадянина — усе це свідчить про те, що наша молода Конституція водночас зріла і мудра», — зазначив глава держави.

Президент подякував депутатам парламенту 2-го скликання, які, за його словами, попри політичні протистояння, 15 різних проєктів Конституції, шість тисяч поправок перед другим читанням і безперервне засідання більше 24-х годин, знайшли сили і досягли єдності, щоб ухвалити довгоочікувану Конституцію України.

«Щоб остаточно усвідомити її значення, просто на мить, уявіть, що в 1996-му році цього не сталося. І ми досі живемо за радянською конституцією. Називаємось Українською СРСР, маємо умовну свободу слова, думки, пересування, віросповідання, політичного вибору, права приватної власності, можливості займатись бізнесом і ще багато чого», — додав Президент.

Глава держави також підписав Указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції. Серед нагороджених, зокрема, двоє авторів тексту українського Основного Закону — Віктор Мусіяка і Михайло Сирота, повідомляє Укрінформ.

Незворотний курс незалежності

А очільник уряду Денис Шмигаль зазначив, що ухвалення нашої Конституції стало однією з подій, що назавжди змінили Україну.

«Розпочалася новітня історія нашої держави. Конституція стала тим базисом, на основі якого ми почали розбудовувати власну демократичну та суверенну Україну. Звичайно, на цьому шляху було немало труднощів. Нам доводиться зі зброєю в руках захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Створювати абсолютно нову економічну та соціальну політику. Обстоювати демократичні принципи та засади нашої держави», — наголосив він.

Прем’єр-міністр підкреслив, що виклики та загрози й далі постають перед країною і сьогодні, проте ті основоположні принципи, які визначає Конституція України, допомагають тримати незворотний курс незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабміну.

«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Саме від усіх нас залежить роль та сила цих слів. Кожен з нас сьогодні несе відповідальність за те, якою наша держава постане в майбутньому. Саме відповідальність перед пращурами та майбутніми поколіннями українців є об’єднуючим фактором для всіх нас. Так само, як і впевненість у тому, що Україна буде заможною та щасливою державою, де панує мир», — наголосив глава уряду.

Консенсус на користь держави

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що подія, яка 25 років тому відбулася в стінах парламенту, без перебільшення історична. «Вона стала не тільки важливою складовою українського державотворення. Вона фактично поділила нашу історію на до та після. Ухвалення Основного Закону зробило нашу незалежність легітимною в очах усього світу. Ми чітко заявили, за що виступає і за що бореться наша держава, які принципи лежать в її основі», — наголосив він.

І нагадав, що ухвалення Конституції стало кульмінацією довготривалого процесу. Передували цьому роки наполегливої, цілодобової праці десятків фахівців, які крок за кроком творили одну з найкращих Конституцій у Європі. «Шлях до її ухвалення був непростим і тернистим. Понад шість років підготовки, більше двох тисяч пропозицій, майже доба безперервних дискусій. Це все було зроблено для того, щоб на табло побачити омріяне «315 «за». Рішення прийнято!», — додав Дмитро Разумков.

За його словами, без спільних зусиль Верховної Ради, тодішнього Президента Леоніда Кучми та всього українського суспільства цього не відбулося б. «Це лише вкотре переконує, коли маємо консенсус, ми можемо спільно боротися та досягати успіхів на користь нашої держави», — резюмував він.

З нагоди урочистостей також відбулися різнопланові просвітницькі заходи, концерт класичної музики у виконанні державного естрадно-симфонічного оркестру та світлове шоу на Площі Конституції.

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