Пенсійний фонд України осучаснює процедуру подання документів. З набуттям чинності Постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження обліку трудової діяльності» кожен майбутній пенсіонер отримав можливість зекономити час на відвідуваннях сервісних центрів. Будь-яка застрахована особа за допомогою вебпорталу Пенсійного фонду має змогу подати скановані копії трудової книжки. Працівники Фонду проведуть їх оцифрування, що дасть змогу призначити пенсію в автоматичному режимі. Окрім того, у разі втрати паперової трудової книжки, не потрібно буде витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.

Як новий сервіс впроваджують на Донеччині, «Урядовому кур’єру» розповіла Наталія Рад, начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

— Оцифрування даних громадян для створення електронних трудових книжок — один із найважливіших кроків на шляху до дистанційного призначення пенсій. Із середини травня цього року Пенсійний фонд Донеччини розпочав масштабну інформаційно-роз’яснювальну кампанію. Фахівці працюють безпосередньо зі страхувальниками — 1158 підприємств області та роботодавців з великою кількістю найманих працівників. Серед них — ПАТ «НКМЗ», ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ПАТ «Енергомашспецсталь», ТОВ «Словтранс», ПАТ «Шахтоуправління м. Покровськ», КП «Краматорськводоканал». В онлайн-форматі наші спеціалісти надають кваліфіковані консультації та докладні роз’яснення алгоритму дій для оцифрування трудових книжок працівників. Передовсім ми пропонуємо кадровикам підприємств сканувати трудові книжки працівників, які досягнуть пенсійного віку в червні—серпні поточного року. Таких на Донеччині 2865», — наголошує Наталія Сергіївна.

— А яку інформацію може отримати застрахована особа в електронній трудовій книжці (далі — ЕТК)?

— Сучасний замінник паперової книжки відображає інформацію про трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця та про сплачені з 1998 року страхові внески. Застраховані особи та роботодавці також можуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій, передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Перегляд відомостей про трудову діяльність пропонується в одному з найзручніших і доступних онлайн-сервісів Пенсійного фонду України — електронній трудовій книжці.

Також зазначу, що кожній застрахованій особі, яка перебуває в трудових відносинах зі своїм страхувальником, на вебпорталі надано можливість сформувати довідку про трудовий і страховий стаж та довідку ОК-7 для правильного розрахунку лікарняних.

— Захищений канал ідентифікації особи — найважливіше завдання під час роботи з особистими даними. Як це питання вирішено у проєкті «Електронна трудова книжка»?

— Нині для автоматичного призначення пенсії, Фонд розробляє два алгоритми: ідентифікацію за кваліфікованим електронним підписом та за інтегрованою системою BankID, тобто за номером банківської картки застрахованого. Ця послуга доступна для власників картки Ощадбанку, Приватбанку, А-Банку та ще 17 інших.

Перший варіант ідентифікації — через кваліфікований електронний підпис (далі — КЕП) — успішно апробовано в пілотному проєкті «Пенсія в один дотик».

Процедура передбачала віддалену передачу документів для призначення пенсії з подальшою ідентифікацією особи вже в управлінні Пенсійного фонду України.

Тепер ми виходимо на новий рівень. У новому проєкті передбачено повністю автоматизоване призначення пенсії, без особистих відвідувань сервісних центрів Фонду. Втім це стосується особових справ без помилок чи необхідності уточнень.

Тобто тепер ідентифікація буде виконуватися, завдяки дистанційним інструментам. Таким як КЕП.

Окрім того, Пенсійний фонд наразі розглядає варіант надання кваліфікованої допомоги громадянам, які планують створити ЕТК самостійно. На території сервісних центрів Фонду вже є робочі місця, оснащені оргтехнікою, де ми допомагаємо громадянам зареєструватися на вебпорталі, але для включення цієї опції в роботу потрібне достатнє послаблення карантинних обмежень.

— Читачі «Урядового кур’єра» запитують: як отримати кваліфікований електронний підпис і чи треба за це платити?

— Безкоштовно отримати КЕП можна: в інформаційно-довідковому департаменті Державної податкової служби України — особисто або в Приватбанку — в онлайн-режимі. Нині Головне управління Пенсійного фонду Донеччини активно працює над розширенням переліку банків-надавачів послуги.

З дотриманням карантинних обмежень проводять онлайн-семінари та наради, за результатами яких розробляють кроки для максимального спрощення процедури отримання КЕП та надання сканкопій трудових книжок.

— Якщо всі документи будуть заповнені правильно і людині не знадобиться жодного візиту до управління Пенсійного фонду, як вона отримає посвідчення або дізнається чи все в порядку з наданими документами?

— Позначки про вид та спосіб отримання пенсійного посвідчення майбутній пенсіонер проставляє під час дистанційного подання документів. Людина сама обирає: буде її посвідчення електронним чи паперовим, доставлятиме пошта, чи вона отримуватиме його у відділенні банку або управлінні Фонду.

Щодо точності заповнення документів, то комунікація з майбутнім пенсіонером відбувається в онлайн-режимі. На початку процедури людина заповнює спеціальну анкету, за результатами якої система видає перелік документів, які необхідні для автоматичного призначення пенсії. Крім того, весь процес після відправлення документів (перевірку, пошук помилок та розбіжностей) в режимі онлайн супроводжує спеціаліст Фонду, який веде особову справу.

— Що потрібно пам’ятати кадровикам підприємств, аби правильно надати дані працівника?

— До оформлення сканкопій трудової книжки є особливі вимоги:

• Копії мають бути кольоровими. Сканувати слід усі сторінки, включно з відмітками про навчання, службу, декретну відпустку, виправлення, нагороди чи відзнаки. Наявність деяких записів може впливати на розмір пенсії, передбаченої Законом України «Про особливі заслуги перед державою».

• Для якісної обробки даних система допускає не більше 50 файлів форматів jpg та pdf. Розмір файлу pdf не повинен перевищувати 1 мегабайт.

• Електронні трудові книжки підписуються виключно електронним підписом підприємства або електронним підписом, який працівник отримав особисто.

• У режимі ідентифікації з КЕП важливо скористатися можливістю для завантаження фото.

— Дякуємо вам за інформацію, яка безперечно стане в пригоді не лише жителям Донеччини.

Ігор ЗОЦ,

«Урядовий кур’єр»