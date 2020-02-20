В одному з місцевих видань привабила публікація із заголовком «У черзі з чашкою чаю: Маріупольський Пенсійний фонд змінює сервіс». У ній ідеться, що маріупольцям більше не потрібно штовхатися в тісних коридорах — у приміщенні управління ПФУ Центрального району з’явилася простора зона очікування зі зручними місцями для сидіння. Тут відвідувачам можуть запропонувати чашку чаю. За словами спеціалістів інформаційного відділу ПФУ, в будівлі знайдено зручне приміщення для прийому, поряд з ним зала очікування для відвідувачів.

Жителі міста активно обговорюють можливість подати документи на оформлення пенсії, поставити питання, зайняти чергу, не виходячи з дому.

Для цього достатньо відправити заяву або звернення і протягом 10 днів отримати відповідь.

«Я записалася на прийом, щоб отримати консультацію через інтернет. Щоправда, витратила час на визначення зручного для мене часу відвідування управління. А так дуже зручно: приходиш у призначену годину, і спеціаліст із тобою працює», — розповіла маріупольчанка Ганна.

Враженнями про почуте ділюся з Наталією РАД, начальником Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Керівниця пенсійників Донеччини відповіла на кілька запитань, що турбують значну кількість громадян, які звертаються до установ ПФУ в області чи планують це зробити.

— Наталіє Сергіївно, як вдалося зробити комфортнішими умови для кваліфікованого обслуговування в найбільш відвідуваних установах Донецької області, зокрема відкрити фронт-офіси у Волновасі та у Великій Новосілці?

— У 2019 році розпочато повне оновлення приміщень сервісних центрів (фронт-офісів територіальних управлінь області) для впровадження єдиних стандартів і створення комфортних умов обслуговування громадян з увагою до кожного відвідувача та із забезпеченням придатних умов для обслуговування людей з інвалідністю.

Першими завершили переобладнання приміщень та створили умови для якісного обслуговування громадян управління у Волновасі, Костянтинівці та Великій Новосілці. У кожному з них перебудовано зону обслуговування громадян, яка має відкритий простір і відповідає вимогам сучасного прозорого офісу. Для маломобільної частини населення облаштовано підходи, з’їзди. Забезпечено тактильну навігацію зі шрифтом Брайля, є метроном, мнемосхеми, кнопки виклику, інклюзивна санітарна кімната.

В оновлених приміщеннях місця для прийому відвідувачів забезпечено уніфікованими буклетами з актуальної пенсійної тематики. Встановлено техніку для можливої роботи відвідувачів в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України. Інтер’єр і дизайн меблів виконано у корпоративних зеленому, сірому, жовтому кольорах. Придбано необхідне обладнання та облаштовано приміщення всередині.

Подобається і працівникам, і відвідувачам управлінь корпоративний стиль одягу. На кожному робочому місці є табличка з ім’ям та прізвищем працівника, що здійснює прийом.

Сучасне нововведення — це впровадження електронної черги. У залах очікування працюють адміністратори черг, які допомагають відвідувачам зорієнтуватись у питаннях, з якими завітали, і оперативно вирішити їх. Як бачимо, в нас є позитивні результати і дієві напрацювання, ми впевнено рухаємось до мети — створення в області пенсійного сервісу найвищого рівня.

— Крім призначення пенсій, із якими ще запитаннями звертаються до установ ПФУ в області?

— Найчастіше звертаються громадяни з питань призначення, поновлення пенсії, оформлення допомоги на поховання, видачі довідок про розмір пенсії, а також по консультації з питань пенсійного забезпечення.

Із 2019-го щороку в березні проходить автоматизований перерахунок пенсій у зв’язку з інфляцією та зростанням зарплати у країні, а у квітні — автоматизований перерахунок для пенсіонерів, які працюють, із додаванням стажу та заробітної плати. Проведення цих перерахунків не потребує особистих звернень громадян. Отже, необхідність особистих звернень за перерахунком пенсії поступово зникає.

— Чи привабила людей нова модель звернення громадян щодо призначення пенсії в «один дотик» через вебпортал ПФУ? Чи можна розпочати процес оформлення пенсії з непідконтрольних територій?

— Новий сервіс Е-пенсія істотно спростив процес призначення (перерахунку) пенсій. Він дав змогу призначати (перераховувати) пенсію за одне відвідування сервісного центру, попередньо подавши заяву та всі необхідні документи через вебпортал електронних послуг фонду.

Користувач, який авторизувався на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису, може заповнити звернення на призначення (перерахунок) пенсії, підписати його електрон­ним цифровим підписом та надіслати до установи ПФУ в області. Цікаво, що звернення користувач може подати з будь-якої точки світу. Лише зверну увагу, що необхідно правильно визначити орган, до якого звертається заявник залежно від місця реєстрації.

Цим сервісом з моменту впровадження (12.07.2019) скористалися майже 600 осіб.

Наступний етап упровадження системи Е-пенсія — створення мобільного додатка, що дасть змогу отримати доступ до ресурсів вебпорталу електронних послуг фонду з мобільних пристроїв.

— Велика кількість громадян не може привезти довідки про стаж з непідконтрольних територій, хоч ця інформація є у трудовій книжці. Чи правомірно вимагати від таких людей довідку про підприємство, яке наприклад працювало в Донецьку, а в Маріуполі не реєструвалося? Або змінювало назву, тепер вимагають підтвердження, як було за СРСР, хоч це вже зафіксовано в трудовій. Виходить, потрібна довідка на довідку.

— Зазвичай головний документ, що підтверджує де, ким і протягом якого часу працювала особа, — трудова книжка. Надання інших документів для підтвердження стажу передбачено тільки якщо немає трудової книжки або відповідних записів у ній. Перелік таких документів визначено Порядком підтвердження наявного трудового стажу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 №637. Такими документами можуть бути довідки, витяги з наказів, особові рахунки й відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори й угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи, видані за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Надання додаткових документів обов’язкове для підтвердження спеціального (пільгового) стажу. Для цього підприємство, де працювала особа, надає довідку, в якій має бути вказано: періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди входить цей період роботи; первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано довідку.

Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники нині на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, спеціальний трудовий стаж із 1998 року можна підтвердити за даними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

— На які зміни ближчим часом слід очікувати в процесі призначення пенсій тимчасово переміщеним особам?

— Наведу статистичні дані. В управліннях Пенсійного фонду України в Донецькій області перебуває на обліку 526,6 тисячі пенсіонерів — внутрішньо переміщених осіб, з яких фактично отримують пенсію 274,5 тисячі (52,2%). Упродовж 2019 року управління фонду області прийняли 12,5 тисячі пенсіонерів — внутрішньо переміщених осіб, що звернулися по переведення виплати пенсії за новою адресою на підконтрольній території. Загальна кількість прийнятих управліннями внутрішньо переміщених осіб із питанням взяття на облік за період з 1.12.2014 — 759,1 тисячі, серед них 65 з АРК та м. Севастополя. Середній розмір пенсійної виплати пенсіонерів Донецької області станом на 1.12.2019 — 3986,70 гривні, внутрішньо переміщених осіб — 4700,93 гривні.

Якщо пенсіонери з непідконтрольної території зареєстровані як ВПО, то вони щомісяця отримують пенсійні виплати в управліннях за місцем реєстрації. Місячна сума видатків на фінансування пенсії внутрішньо переміщених осіб — 1,3 мільярда гривень. Очікуємо на подальше законодавче врегулювання питань виплати пенсій цій категорії. Цю тему активно обговорюють.

На обговоренні перебуває законопроєкт № 2083-Д, який передбачає спрощення доступу до пенсії та процедури ідентифікації пенсіонерів, а також унеможливлює прив’язку довідки ВПО до права на пенсію.

Передбачено, що пенсіонери з окупованих територій зможуть звертатися до органів Пенсійного фонду України, ставати там на облік і за умови періодичної раз на півроку ідентифікації отримувати свою пенсію.

А ТИМ ЧАСОМ

У Маріуполі послуги надають у мультицентрі

У місті багато зроблено для створення зручних умов надання державних послуг жителям міста разом з органами влади. Наприкінці минулого року запрацював мультицентр, у якому функціонує підрозділ пенсійної служби. Заплановано створення чергового термінала мультицентру в центральній частині міста, що дасть змогу обслуговувати жителів за єдиними стандартами.

Щоб маріупольцям було комфортніше, облаштовано вдосталь місць для сидіння, є столи, де відвідувачі можуть попрацювати з документами, а за бажанням ознайомитися з інформаційними матеріалами, підготовленими спеціалістами пенсійного управління. Є й цікавинка — мінібібліотека друкованих видань минулих років, яку не оминають увагою відвідувачі. Кулер з водою поряд.

Як пояснили в управлінні ПФУ, черг поменшало завдяки залученню додаткових спеціалістів для прийому, активній комунікації з відвідувачами впродовж робочого часу адміністратора залу. Фахівці докладають максимально зусиль, щоб прийняти всіх охочих, навіть якщо це 18 і 19 година.

Ігор ЗОЦ,

«Урядовий кур’єр»