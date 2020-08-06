Затримки з виплатами грошової допомоги у зв’язку з безробіттям існують, і цього не спростовують посадовці. Проте цю проблему можна доволі швидко розв’язати.

Проте громадяни з регіонів часто інформують, що такі затримки є і приклади непоодинокі. «Урядовий кур’єр» намагався відстежити це.

Форуми, де багато незадоволених

В інтернеті можна натрапити на форуми, де незадоволені українці бідкаються щодо своїх проблем і не знають, як їх розв’язати. Таке саме відбувається і на спеціалізованих форумах, присвячених безробітним, де вони діляться одне з одним наболілим. На одному з них, приміром, безробітний з Луганської області пише, що востаннє він отримував виплати у зв’язку з безробіттям 5—6 липня, очікував наступні 22—23 липня, проте 29 липня 2020 року не було жодних.

Чимало безробітних сповіщають, що не отримували грошей упродовж ще більшого проміжку часу. Однак дехто, приміром жителі Тернопільської області, не мають жодних проблем і отримують усі кошти вчасно й у повному обсязі.

У чому тут річ? Невже в одних регіонах відповідні служби, на які покладено відповідальність за такі виплати, працюють погано, а в інших — чудово?

І таке трапляється. Проте «Урядовий кур’єр» вирішив зупинитися на одній з головних проблем, яка лежить в основі таких затримок з виплатами, зайвих хвилювань усіх учасників цього процесу та інших колізій. Виявляється, невиплати — це провина самих безробітних. Річ у неповній їхній поінформованості або навіть, якщо хочете, забудькуватості.

Про що йдеться? Нагадаємо, що допомогу у зв’язку з безробіттям в Україні сплачують щодекади, тобто людина отримує гроші не раз чи двічі на місяць, як більшість працівників — заробітну плату, а аж тричі. Держава подбала, щоб для безробітних усе відбувалося якомога зручніше. Було створено сайт diia.gov.ua, де будь-який безробітний, що оформив відповідний статус у службах зайнятості, може відкрити особистий кабінет.

Часто заходиш — гроші знаходиш

Однак за всіма правилами його роботи та виплат у такий кабінет безробітному треба регулярно заходити і, як кажуть, відмічатися. Зрозуміло, що виплати залежатимуть від частоти заходів. І що частіше він це робитиме, то краще для нього самого. Приміром, якщо людина, яка шукає роботу, не заходитиме в кабінет у другій декаді відповідного місяця, а у третій таки спромоглася туди навідатися, то гроші їй виплатять лише наприкінці третьої декади.

Додамо, що допомогу у зв’язку з безробіттям нараховують кожного 10, 20 та 30 або 31 числа відповідного місяця. А щоб не було зайвих хвилювань, то зауважимо: вчасною вважається виплата такої допомоги протягом 3—20 банківських днів з моменту її нарахування.

Чимало безробітних не хочуть оформлювати особистий кабінет в інтернеті з різних причин і йдуть до відповідних центрів зайнятості за місцем проживання. Там їм це роблять менеджери, але потім спілкування має відбуватися лише в електронному режимі.

Щоб оформити такий кабінет, слід звернутися до акредитованих центрів сертифікації ключів, де все буде зроблено. Щоправда, така послуга там не безплатна — вона коштує майже 200 гривень. Проте особистий кабінет, крім центрів зайнятості, безплатно можна оформити через дуже популярний у нашій країні ресурс Приват24, яким користуються майже 60% наших громадян. Якщо і там немає бажання це зробити, то можна звернутися до відділів ПриватБанку, і в них вам це зроблять безплатно.

Слід нагадати всім офіційним безробітним, що з 1 липня 2020 року, згідно із законом про державний бюджет, збільшується прожитковий мінімум із 2102 до 2197 гривень. Саме із цього показника вираховують розміри виплат у зв’язку з безробіттям. А його обраховують у відсотковому відношенні від середнього доходу, який був упродовж останніх шести місяців і не може перевищувати відповідну кількість прожиткових мінімумів. На 1 липня 2020 року цей показник не може буде вищим за чотири таких мінімуми, або 8,4 тисячі гривень.

Отже, держава може невчасно виконувати свої зобов’язання перед громадянами, і в цьому секрету немає. Але чимало залежить і від самих безробітних: їхньої пильності, відповідальності за себе. А це своєчасне обслуговування особистого кабінету. І тоді допомогу у зв’язку з безробіттям одержувати можна без затримок.