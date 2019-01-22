У лікарів є дуже правильний принцип: «Не нашкодь». Це найдавніша формула медичної етики. Латиною це звучить як primun non nocere, а українською — передусім — не нашкодь. Для біо­етики він важливий, оскільки зачіпає сферу моральної відповідальності науковців, медпрацівників. Однак здається, принцип «Не нашкодь» давно переріс межі однієї галузі, де він життєво важливий, і став соціально значущим, тобто таким, що стосується всіх сфер суспільного життя. Оскільки ж воно останнім часом перебуває під тиском різноманітних реформаторських починань, так і хочеться на кожному кроці застерегти організаторів змін: подумай, перш ніж зробити той чи інший крок, не зроби гірше!

Але ініціатори перемін, на жаль, не завжди чують оте сакраментальне «Не нашкодь». Одне з болючих питань — поштове обслуговування на селі — залишається не зовсім вирішеним, незважаючи на нібито досягнуті домовленості уряду і поштового відомства. Ідеться не тільки про те, що газети, журнали та кореспонденцію стали доставляти значно рідше (навіть в обласному центрі окремі відділення роблять це раз на тиждень), а в деяких селах взагалі поштовика не побачиш. Схвилювала відповідь на інформаційний запит генерального директора ПАТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського, одержана наприкінці минулого року, що тільки за рік кількість сільських листонош на Черкащині скоротилася на 74 особи. 2017-го чисельність працівників сільських поштових відділень становила 1610 осіб. Тобто в селах області станом на грудень уже працювало 1536 поштовиків. Можливо, за останні дні ця кількість іще зменшилася. До того ж, за повідомленням головного управління статистики в області, в установах поштової та кур’єрської діяльності протягом року був найнижчий рівень заробітної плати. Спробувавши знизити соціальну функцію поштової служби (ми, мовляв, керуємося концепцією just business (це тільки бізнес), реформатори Укрпошти торік наштовхнулися на протести самих селян та інших громадян. Після ухвалення урядового рішення про надання Укрпошті 500 мільйонів гривень на покриття збитків, пов’язаних із послугою доставки пенсій, як повідомила головна пошта країни, вона досягла згоди з Пенсійним фондом щодо доставки та виплати пенсій у 2019 році. Філії Укрпошти в усіх областях успішно провели переговори та підписали відповідні протоколи з регіональними управліннями ПФУ. На виконання доручення Президента про забезпечення діяльності мережі відділень поштового зв’язку в сільській місцевості Укрпошта офіційно призупинила з 17 грудня минулого року всі дії, пов’язані з оптимізацією сільської мережі. Як повідомляють, буде проведено роботу із працевлаштування на вакантні посади колишніх працівників у разі їх звернення. Як повідомляє сайт Укрпошти, нині в Україні 1188 вакансій листонош і 667 — операторів. Найближчим часом планують відновити роботу багатьох закритих відділень зв’язку. Укрпошта збирається активно співпрацювати з місцевими громадами, де відділення зв’язку залишаються зачиненими з технічних причин, пов’язаних з неможливістю подальшої експлуатації або у зв’язку з неукомплектованістю.

Враження таке, що, керуючись нібито благими намірами, суспільно важлива служба порушила певну рівновагу, на якій ще трималася, начисто відкинувши принцип, який має бути головним для будь-якого реформатора: не нашкодь!