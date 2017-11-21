Улітку цього року на Житомирщині співробітники СБУ викрили масштабну аферу, жертвами якої були вихованці дитячих садочків, учні шкіл, юні пацієнти лікарень і санаторних установ. Під час обшуків у їдальнях цих закладів вилучили 15 тонн так званого вершкового масла, в якому, за висновком експертів, вміст жирів тваринного походження не перевищував 1%.

У підсумку аферисти не лише наживалися на підміні дорогого натурального продукту спредом, а й завдали шкоди здоров’ю дітей. Фахівці не втомлюються нагадувати про сумнівну користь пальмової олії й небезпеку транс-ізомерів, які утворюються при виробництві маргаринів і вмісту яких вітчизняне законодавство не регламентує. Саме ці речовини провокують онкологічні й серцево-судинні хвороби, ожиріння і знижують імунітет. Дедалі частіше лунають заяви, що навіть пасивне куріння, проти якого активно борються в Україні за кошти чужоземних грантів, менше шкодить здоров’ю, ніж вживання вітчизняних спредів і кондитерських виробів із величезним і ненормованим вмістом транс-ізомерів.

Тож є підстави заявити, що на Житомирщині дітей годували якщо не отрутою, то шкідливим для здоров’я продуктом, закупленим за бюджетні кошти за ціною повноцінного вершкового масла. У такій ситуації має йтися не лише про найжорсткіше покарання організаторів злочину, а й встановлення причин, що зробили його можливим, і їх усунення.

На тлі дифірамбів, які виголошують системі закупівель ProZorro, саме вона у цій ситуації стала перепоною на шляху добросовісних постачальників вершкового масла. Заявлена ними ціна продукту виявилася щонайменше на третину вищою, ніж в аферистів. Це можливо лише у двох варіантах: або бізнесмени-альтруїсти вирішили постачати масло для дітей собі на збиток, у що важко вірити, або заздалегідь вирішили замінити його золотим як на вартість рослинного продукту спредом.

До членів тендерних комісій, які визначали переможця, жодних претензій немає, бо вони діяли чітко за інструкцією. І якби посадовці віддали перевагу перевіреному постачальникові масла із власними виробничими потужностями, а не сумнівному перекупникові із нібито істотно нижчою ціною, то виявились би корупціонерами. Так само жодних претензій до працівників, які перевіряли псевдомасло у дитячих їдальнях, адже фальшиві сертифікати якості були у наявності, а за зовнішнім виглядом і смаком маргарин і масло майже не відрізнялися.

В СБУ навіть нині не можуть сказати, на які суми аферисти нагріли бюджет, бо на сьогодні доведено лише підміну спредом масла, вилученого з кухонь їдалень, обсягом 15 тонн. Хоч цілком ймовірно, що вся з’їдена дітьми продукція була пальмовою і не мала жодного стосунку до корів.

Кримінальне провадження розслідують за частиною 4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Цілком ймовірна її перекваліфікація на частину 3 (шахрайство у великих розмірах), санкція якої — від 3 до 8 років позбавлення волі без конфіскації майна. Різниця між ними — 480 тисяч гривень, яку можна обійти, адже спред мав певну вартість, яку доведеться враховувати. Крім того, так зване масло постачали два різні заводи, що дає змогу розділити завдану шкоду на обох і відповідно вимагати істотного зниження відповідальності.

До речі, згадувані виробники — з Київщини і Рівненщини. Тож цілком можливо, що аналогічні афери здійснювали не лише на Житомирщині, де злочинців зловила на гарячому не поліція, яка мала б займатися такими шахрайствами, а працівники СБУ, чиї обов’язки інші. Гірко і страшно усвідомлювати, що якби вони не зацікавилися нібито не профільною справою, то цинічний і безкарний ґешефт тривав би досі.

Тож важливіше не лише жорстко покарати тих, хто із скотячою жадібністю грабував бюджет і завдав шкоди здоров’ю дітей. Значно потрібніше убезпечитися від повторення аналогічних злочинів.

На питання, як поєднати найнижчу ціну, гарантовану системою ProZorro, з належною якістю закупленої продукції, на диво проста відповідь. Постачальників і виробників, які претендують на бюджетні кошти і забезпечують продукцією дитячі заклади, санаторії, лікарні та будинки-інтернати, мають перевіряти не за загальною процедурою, яка передбачає складання плану перевірок на рік наперед і попередження за 10 діб про конкретну дату появи контролерів.

Не потрібно колошматити бізнес несподіваними візитами податківців, пожежників і представників інших суто технічних служб, однак гарантування безпечності харчової продукції, закупленої за бюджетний кошт, в інтересах кожного з нас і самих її виробників. Інакше у вітчизняних скотів масляниця триватиме цілий рік, а добросовісні підприємства завжди програватимуть тендерні торги навіть за найпрозорішою й нібито найчеснішою процедурою.