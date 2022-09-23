Уже остання декада серпня змусила багатьох українців похвилюватися за комфорт у їхніх помешканнях через неодноразові нагадування чиновників, що цьогорічний опалювальний сезон може бути дуже непростим і треба очікувати перебоїв з подачею тепла і гарячої води. Полтавський міський голова Олександр Мамай та його заступники заявляли: готуємося до різних ситуацій. Керівництво міста сумнівалося, що у сховищах вистачає природного газу. Полтавська міська рада провела переговори з Агентством США з міжнародного розвитку про отримання мобільних котелень. Зробила заявку на потужні електрогенератори, почала пошуки твердого палива для теплогенераторів. Про це ми вже повідомляли у матеріалі «Попереджений означає озброєний» («УК» №184 за 25 серпня).

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін каже, що хвилюватися з цього приводу не варто, тому що запаси газу в наших сховищах достатні.

Розв’язали давню проблему

У цьому його запевнили Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Тому санітарні норми щодо температури у квартирах не зміняться. Проте й він акцентував на важливості економити тепло в холодну пору року.

Змусив полтавців енергійніше готуватися до зими і незвично холодний дощовий вересень. Але саме завдяки цьому Полтаві вдалося розв’язати старі проблеми теплоенергетики.

Місто нарешті модернізувало котельню на вулиці Квітучій, яка до реконструкції забезпечувала опаленням 6000 з 11 000 жителів 109-го мікрорайону. Решту опалювала котельня Полтавського турбо-механічного заводу, яка вже багато років була небажаною для обласного КП «Полтаватеплоенерго». Через багатомільйонні борги, застаріле обладнання та комунікації мешканці заводських будинків вже давно не мали централізованого гарячого водопостачання. Через це й збільшили потужність котельні Полтаватеплоенерго, як було заплановано десять років тому.

Після піврічного капремонту цієї котельні в людей буде тепло та гаряче водопостачання. На цей момент котельня працює.

«Котельню реконструювали, оснастивши пристроями з утилізації продуктів згорання. Це значно підвищує ККД котла, зменшує витрати палива та знижує викиди діоксиду вуглецю. Було замінено димарі. Нині котельня повністю автоматизована і має вдвічі більшу потужність», — розповіли на підприємстві.

Заступник генерального директора КП «Полтаватеплоенерго» Ігор Процай уточнив, що адміністрація підприємства звернулася до міської влади із проханням профінансувати заміну старих мереж у мікрорайоні, щоб запобігти поривам. На це потрібно приблизно 30 мільйонів гривень. Поки що місто не дало відповіді.

Готують до холодів і освітні заклади Полтави. У багатьох із них перевірили мережі теплопостачання та теплоспоживання, провели гідравлічні випробування труб. У 14 з централізованим постачанням теплової енергії проводять технологічну наладку індивідуальних теплопунктів.

Згідно із графіком триває повірка приладів обліку енергоносіїв. У 76 закладах із централізованим опаленням складено фінальні акти перевірки систем теплопостачання.

Утеплити означає заощадити

Важливо, що в закладах освіти Полтавської міської тергромади функціонують 28 власних теплогенераторних. Керівництво обласної військової адміністрації повідомило, що на Полтавщині не від’єднуватимуть від опалення бюджетні установи заради економії.

«Працюватимемо, як працювали до цього. Споживання газу зменшилося на 10%, це не критично, щоб у нас не працювали бюджетні заклади. Якщо взимку не буде критично, то проведемо цей сезон, як завжди. 80% мереж, які виробляють теплову енергію, вже підготовлено до опалювального сезону. Працюємо над розв’язанням проблем у Кременчуці, шукаємо альтернативне опалення. Ситуація під контролем», — повідомив на брифінгу Дмитро Лунін.

За його словами, школи, де ремонтуватимуть укриття, під’єднають до тепломережі, щоб не розмерзлася система, і в таких закладах буде економія. В інших закладах робитимуть усе, щоб кількість учнів з очним навчанням збільшувалася.

Цьогоріч вчасно завершили підготовку до зими у всіх 13 медичних закладах Полтавської громади. Почали це робити, за словами позаштатного фахівця міського департаменту охорони здоров’я Віри Шелестенко, у травні. Деякі заклади мають власні котельні, що працюють на твердому паливі.

«Ми вже отримали акт готовності. Перевірено системи водопостачання, водовідведення, теплопостачання, щільність вікон, дверей», — повідомила головний лікар Полтавського міського пологового будинку Наталія Удовицька.

Комплекс підготовчих робіт у медзакладах міста провели за бюджетні кошти і частково кошти самих закладів та благодійників.

Працює на Полтавщині державна пільгова програма «Енергодім», яка передбачає компенсацію на термомодернізацію житла. За словами регіонального представника цієї програми в Полтавській області Володимира Колієнка, проєкт дав змогу утеплити в місті чотири багатоповерхові житлові будинки, триває утеплення 24-квартирного в Лубнах.

У Полтаві майже 2000 будинків, більшість — зі старого житлового фонду, тому потребують утеплення. Із березня фонд термомодернізації не приймає нових заявок від ОСББ, хоч виплати за програмою тривають.

Готуючись до форс-мажорів в опалювальний період, полтавці допомагають підготуватися до зими нашим захисникам на фронті. Місцеві умільці виготовляють металеві пічки, передають бійцям їх і спальні мішки. Нині важлива будь-яка допомога.