Минуло вже достатньо часу відтоді, як вулиця А. Луначарського в Дніпровському районі Києва стала вулицею Митрополита Андрея Шептицького (1865—1944).
Якось звернув увагу, що нову назву цієї вулиці подають кому як заманеться. На багатьох приватних маршрутних автобусах не раз помічав такі назви: вул. Метрополіта Шептицького, просто вул. Шептицького, вул. А. Шептицького та вул. Андрія Шептицького. А в деяких місцях можна побачити ще і стару назву.
Таке знущання з нової назви досить прикре, але перевершили всіх у незнанні життєпису Андрея Шептицького чиновники деяких центральних органів влади. Наприкінці вересня я одержав лист із Міністерства фінансів України за підписом одного із заступників міністра, який чомусь не звернув уваги на неправильну назву нашої вулиці, яку виконавець написав як вул. Метрополіта Андрія Шептинського. Це вже занадто! Так було, до речі, надруковано і на конверті.
По-своєму сприймають нинішню назву цієї вулиці і в Головному управлінні Пенсійного фонду України м. Києва: в листі на мою адресу замість слова «Митрополита» написано «Метрополіта». А для чиновників Міністерства соціальної політики вона просто вул. Шептицького.
Хто цікавиться історією нашої країни, той має знати, яке місце посіла в ній ця непересічна особистість і які випробування випали на її долю за царської Росії й у роки тоталітарної радянської системи, а також під час Другої світової війни.
Великим українцем назвав свого часу Андрея Шептицького видатний історик, громадський і державний діяч, президент Української Народної Республіки Михайло Грушевський, автор багатотомної праці «Історія України-Руси».
А нашим політикам та керівникам органів влади не завадить нагадати пораду самого Андрея Шептицького: «Якщо Україна хоче бути вільною, вона повинна відділитися від Москви. Україна має стати незалежною і шукати союзників серед інших незалежних держав, які виявлятимуть прагнення підтримувати помірковані запити і врешт-решт допомагати Україні в захисті проти агресії московитів».
Ці слова і через кілька десятиліть не втратили актуальності.
Юрій БОГАЄВСЬКИЙ,
ветеран дипломатичної служби,
Надзвичайнийі Повноважний посол України
для «Урядового кур’єра»