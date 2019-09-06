Вулиця Гоголя в Черкасах — один із тихих зелених куточків обласного центру, де раніше можна було прогулятися, подихати свіжим повітрям. Все це, на жаль, у минулому. Спробуйте пройтися цією вулицею тепер: немає благоустроєного тротуару, сморід від численних сміттєвих звалищ із горами відходів, навислі сухі гілки від колись здорових дерев — ось що визначає вигляд цієї вулиці. Та хіба тільки цієї!

Здавалося б, відповідні служби почали частіше прибирати, деякі ділянки дорожники заасфальтували. Якщо судити зі звітів представників міської влади, місто рухається в потрібному напрямі. Однак черкащани небезпідставно скаржаться на незатишні квартали, вибоїни на дорогах, інші вуличні негаразди.

З настанням сутінок вулиці оживають. Ні, їх заповнюють не відпочивальники — один за одним тут фланірують власники численних собак. Разом з ними їхні улюбленці — від мізерних пекінесів та пуделів до бульдогів з вівчарками, до того ж зазвичай без повідків і намордників. А ще вечірньою порою на вулицях масово з’являються транспортувальники сміття. Вони несуть його в мішках, везуть на машинах і велосипедах. За невеличкий проміжок часу ще недавно вільний простір біля сміттєвих бачків для продовольчих відходів раптом перетворюється на гори різноманітного непотребу. Чого тут тільки нема! Старі меблі та будівельні відходи (черкащани посилено готуються до зими), несправні ртутні лампи й старі холодильники та комп’ютери, битий кахель і скло…

Попри те, що весь непотріб останнім часом вивозять частіше, вулиці та двори від того чистішими не стали. На возиках і на власних плечах люди несуть і везуть усе, від чого хочуть позбавитися. Кажуть, найбільше — з будинків приватного сектору. За нову послугу — вивезення негабаритних відходів — тепер треба чимало платити. А якщо скидати сміття біля багатоповерхівки, то платитимуть її мешканці. Хоч такої кількості негабаритів у багатоквартирних будинках, де капітальні ремонти роблять раз у кілька років, просто не буває.

Після надходження перших платіжок мешканці тих будинків почали обурюватися через збільшення плати за обслуговування, яка зросла у понад два рази. Критики нового управління будинками, які не створили ОСББ (а таких у місті 840), заявляють про тарифний геноцид проти черкасців. Договір терміном на 20 років міська влада уклала із ТОВ «Сантехбудконструкція», яке пізніше реорганізували в управлінську компанію «Нова якість». Це товариство зареєстроване в Черкасах і має статутний капітал у 8 мільйонів гривень. Кінцеві бенефіціари — Марина та Сергій Атамасі й Андрій Бортник, відомий у місті бізнесмен, засновник кількох підприємств. На пресконференції він повідомив, що згідно з останніми змінами до законодавства, договір на обслуговування будинків замість громадян підписала заступниця міського голови Черкас Людмила Бордунос. Тобто, незважаючи на те що мешканці багатоповерхівок не укладали угод із управляючою компанією, вони все одно мають сплачувати, зокрема й за вивезення негабаритного сміття. Ось тобі й маєш!

Тепер доходить до курйозного: дехто взагалі не сплачує за негабаритну послугу, а місцевий журналіст Віктор Борисов, одержавши платіжну квитанцію, надіслав її міському голові Анатолію Бондаренку та його заступниці Людмилі Бордунос для… оплати. Мотивація проста, як пояснює колега: «Абсурдно платити за послугу, яку не одержував, від організації, договір з якою не укладав». Як стверджує журналіст, — це своєрідний рекет. Чому б тоді, мовляв, не запровадити оплату ще й за прихід осені, рясні дощі чи за настання відлиги?

Хочете жити в чистому місті, якось сказала в інтерв’ю одному з телеканалів Людмила Бордунос, — платіть. Так, усі розуміють, що утилізація відходів — справа небезкоштовна. Але ж і послуги мають бути надані цивілізовано, оформлені відповідно до чинного законодавства. Тобто якщо людина відходів не викидала, то й платити немає за що. Та й культура обслуговування небездоганна. Згідно з угодою, «Сантехбудконструкція» протягом трьох років узялася облаштувати в місті 140 контейнерів для збору сміття, а також майданчики біля них. Окрім того, товариство зобов’язалося поставити 10 підземних контейнерів великої місткості для ТПВ за європейським зразком. За підрахунками фірми, сума інвестицій від товариства становитиме загалом 10 мільйонів гривень. Однак це тільки в планах. Натомість існує реальність — нинішні платіжки, як заявляють черкащани, невідомо за що.