Ось і настала справжня весна. А з нею — відключення гарячої води в будинках задля проведення гідравлічних випробувань і профілактики тепломереж. І якщо у минулі роки тепловики мали витримку до моменту, доки температура за вікном сягне хоча б +15 градусів, цього року принаймні щодо нашого будинку в Солом’янському районі столиці (Чоколівка) вони її втратили, як на мене, зарано — гарячу воду нам вимкнули 13 квітня, коли ще було доволі прохолодно.

Втішала себе давньою як світ приказкою: «Раніше почнуть — швидше закінчать», але, на жаль, не так сталося. Ще й анонсоване для відновлення гарячого водопостачання 30 квітня не настало, а в інтернеті вже поширилася інформація, що термін чинності договорів місцевої адміністрації з Київенерго збігає, отже відтепер постачанням тепла й гарячої води до осель киян перейматиметься інша компанія. Київенерго має передати їй повноваження, документацію та комунікації. Додатковий бонус для киян — на цей час буде відімкнено гаряче водопостачання. Як повідомляли, принаймні до 1 червня.

Звісно, ще раз вимкнути те, що вже й так вимкнуто понад два тижні, неможливо. Але нам із сусідами від того не легше. Проте як казала колись моя бабуся, дурень думкою багатіє. Так і я багатіла сподіваннями, що 30 квітня нам, як обіцяли оголошення на дверях у під’їздах, гарячу воду повернуть. Бо хоч на вулиці вже досить тепло, але, погодьтеся, це зовсім не привід позбавляти людей якісного постачання комунальних послуг. Тим паче таких як я, в кого немає й ніколи не було навіть натяку на заборгованість. Тож тягнучи чергове відро з холодною водою до плити, почуваєшся, ніде правди діти, нерозумною або й ошуканою.

Але… 30 квітня зустріло мене суцільним розчаруванням: оголошення з під’їздів зникли, а гаряча вода так і не з’явилася. І коли маємо чекати на її появу, залишилося, принаймні для мене, загадкою. Проте в інтернеті щодня з’являється нова інформація із сюрпризами. Днями у Фейбуці випадково трапилася сторінка столичного комунального концерну «Центр комунального сервісу», фахівці якого працюють під проводом КМДА. Цікавою була інформація, що у Київської міськадміністрації, виявляється, з’явився новий онлайн-сервіс — «Центр диспетчерської служби з питань ЖКГ 15-57». Зареєструвавшись на ньому та подавши відомості про своє місце проживання, можна отримати інформацію про наявні аварійні та планові відключення різних комунальних послуг.

Це я тут-таки й зробила. І була дуже здивована, адже, за данини цієї служби, гаряча вода в моєму будинку є. Принаймні, має бути. Адже за інформацією, яка є в центру, ніяких відключень за моєю адресою нині немає, усі системи працюють у плановому режимі. Просто як в анекдоті: увімкнув інернет — є гаряча вода, відкрутив кран — немає.

У мене з цього приводу до її постачальників виникло багато запитань, а саме: чому нам не увімкнули гарячу воду 30 квітня, як обіцяли; чи те, що її немає, пов’язано з передачею повноважень і ресурсів від старого постачальника до нового; чи й досі тривають гідравлічні випробування; коли нарешті це скінчиться; якщо ні аварійних, ні планових відключень гарячого водопостачання в моєму будинку немає, то де, в біса, та гаряча вода?

Пам’ятаючи, що фахівці Київенерго з 30 квітня вже склали повноваження, а нової компанії — ще перебиратимуть їх на себе щонайменше до 1 червня, ставити ці запитання їм навіть не намагалася. Натомість вирішила звернутися з ними до того, хто залишився. А саме до кол-центру Київської міської державної адміністрації за телефоном 15-57. Але там на мої дзвінки відповідати не поспішають. Уже другий день поспіль чую у слухавці лише короткі гудки. Мабуть, річ у тому, що отримати відповіді на ці запитання хоче чи не пів-Києва. І залишається мені не втрачати наполегливості та сподіватися на диво.