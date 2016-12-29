У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» надруковано постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОСТАНОВАМИ МОЖНА ТУТ.
У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» надруковано постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ПОСТАНОВАМИ МОЖНА ТУТ.
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