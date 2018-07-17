Сумчанину Олексієві К. 34 роки. Свого часу здобув фах агронома, кілька років працював в аграрних структурах, однак із часом мати стабільну й оплачувану роботу ставало дедалі складніше. А невдовзі поповнив лави безробітних, бо таких, як він, виявилося набагато більше, ніж потребував і потребує нині агропромисловий комплекс.
Що робити? Чекати, доки знайдеться робота? Чи, може, підганяти себе під такий професійний фах, який розв’язав би руки? На щастя, фортуна запропонувала друге: завдяки службі зайнятості здобути нову спеціальність, затребувану на ринку праці.
Як з’ясувалося, впродовж останніх кількох років роботодавці замовляють підготовку тих чи тих фахівців, гарантуючи їм офіційне працевлаштування і стабільні заробітки. Тож з-поміж запропонованих варіантів зупинився на спеціальності «оператор котельні (газоподібне паливо)». А вже невдовзі разом з іншими випускниками мав на руках відповідний документ і запрошення на роботу. Нині Олексій працює в одній з організацій обласного центру, не нарікає на долю, а має стабільну роботу і заробіток.
За словами директора Сумського обласного центру зайнятості Володимира Підлісного, цей приклад один з кількох тисяч. Адже торік професійне навчання за направленням служби зайнятості пройшли понад 4 тисячі зареєстрованих безробітних, зокрема в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості — 3476.
Серед затребуваних такі спеціалісти: електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, оператор котельні (газоподібне паливо), машиніст (кочегар) котельні (тверде паливо), зварник пластмас, кухар, продавець та інші. Їх готують на замовлення сільськогосподарських, лісогосподарських, транспортних підрозділів, підприємств із виробництва цегли, сфери побуту, зв’язку, громадського харчування, торгівлі, теплопостачання тощо.
Організовуючи професійне навчання на замовлення роботодавців, Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості активно використовує базу роботодавців. Так, у Сумах це будинок моделей «Petro Soroka», ТОВ «Хіммашбуд», виробниче підприємство «Стиль» Українського товариства глухих, ТОВ «Майя», дирекція ПАТ «Укрпошта», КБ «ЕкоПроект», у Лебедині — ТОВ «Преміум Стар», Охтирці — ТОВ «Мік» та чимало інших.
І це не єдиний варіант, коли служба зайнятості пропонує рятівний круг безробітному. 18 травня цього року може стати днем відліку практичної реалізації якісно нового проекту. Саме тоді у Сумах, Конотопі, Кролевці, Путивлі, Недригайлові почали навчання 60 безробітних, які незабаром поповнять трудові колективи 11 ОТГ, 20 сільських і селищних рад. Таке навчання в Україні організовано вперше і після апробації буде поширено на інші регіони.
Започаткування такого проекту продиктоване самим життям. Адже зі створенням ОТГ в умовах децентралізації на відповідних територіях неминуче виникає дефіцит тих чи тих фахівців. І насамперед за такими напрямами, як забезпечення громадського порядку, пожежна безпека територій, будинків, приміщень, споруд, надання першої медичної допомоги у разі нещасних випадків, консультування щодо ефективного використання енергетичних ресурсів тощо.
Щоб підготувати відповідні кадри, до викладацької роботи залучено широке коло спеціалістів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, державних структур і підрозділів, підприємств, установ, організацій.