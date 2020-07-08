Літо в розпалі, країни пом’якшують карантинні заходи, а туристи дістають валізи. Вітчизняне МЗС, прагнучи убезпечити українців від зайвих проблем у цьому неординарному туристичному сезоні, доносить до них найактуальнішу інформацію, які країни відкриті для нас, а які поки що ні.

Нещодавно МЗС запустило ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua. Це інтерактивна карта можливостей подорожей під час пандемії COVID-19. І такий ресурс, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, популярний. Адже дає змогу краще розуміти особливості міжнародних подорожей в умовах пандемії. Його постійно оновлюють, аби українці отримували максимально точну інформацію і могли планувати свої поїздки.

Згідно з узагальненою інформацією за два тижні роботи ресурсу, до ТОП-3 країн, якими найчастіше цікавляться українці з точки зору подорожей, входять Угорщина, Туреччина, Франція. Як коментує Дмитро Кулеба, завдяки домовленостям України та Угорщини діє ефективний транзит для українських громадян, тож наші співвітчизники вивчають можливість в’їзду на територію ЄС автомобілем.

Міністр нещодавно був з візитом у Туреччині й каже, що ця країна вживає всіх заходів для безпеки туристів. Після прильоту вимірюють температуру, і якщо симптомів немає, то людину вільно пропускають, якщо є, то пропонують безкоштовно пройти ПЛР-тестування. Але важливо, щоб туристи мали страховку, яка покриватиме витрати на лікування COVID-19. Придбати такий поліс можна і в аеропорту Туреччини.

Менше українці цікавляться умовами подорожей до таких країн: Польща, Сербія, Німеччина, Росія, Іспанія, Греція, Італія, Хорватія, Румунія, Єгипет, Білорусь.

Кому дозволено в’їжджати в Євросоюз

Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу поінформував, що для українців відкрито 23 країни. «Це ті держави, куди для в’їзду потрібна віза і де треба дотримуватися певних правил. Ідеться про Туреччину, Сербію, Албанію, Північну Македонію, Чорногорію, Білорусь, Велику Британію, США, Мексику, Єгипет, Туніс, Республіку Корея. Це найпопулярніші напрямки відпочинку українців. Інші країни, куди не їдуть українці, але вони також для нас відкриті, — Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови», — каже міністр.

Він додає, що дуже багато питань виникає щодо в’їзду у країни Євросоюзу. Наразі Україна не відповідає критеріям, визначеним ЄС для країн із зеленого списку, громадяни яких можуть подорожувати Європою. Але заборона на відвідування ЄС діє не для всіх українців, є винятки. Можуть в’їжджати в ЄС: працівники медичних закладів, медичні дослідники й співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку, особи, яким потрібна термінова медична допомога; прикордонники; перевізники товарів та інші представники транспортних служб з урахуванням необхідності (насамперед ідеться про водіїв вантажівок, бо економіка України має розвиватися, попри пандемію); дипломати, співробітники поліції під час виконання обов’язків, служби й команди цивільного захисту, представники міжнародних організацій, міжнародних військових контингентів для виконання функцій; особи, які прямують транзитом; особи, які їдуть з туристичною метою, або з інших робочих питань, або мають інший економічний інтерес; особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини. Останнє поняття широке, його можуть по-різному тлумачити відповідні органи країни в’їзду.

Міністр не очікує, що наступного тижня ЄС перегляне рішення і дозволить усім українцям подорожі до ЄС. Адже ситуація з поширенням коронавірусу в Україні напружена.

«Встановлені через пандемію обмеження не стосуються функціонування безвізу між Україною та ЄС. Тобто щойно пандемічні обмеження буде скасовано, безвіз знову працюватиме на повну потужність», — констатував очільник МЗС.

Наслідки безвідповідальності

З огляду на ситуацію, в яку потрапили українці у Греції (вони прилетіли в аеропорт Афін, але їх не допустили на територію країни), Дмитро Кулеба дав поради, актуальні в нинішніх умовах і для туристів, і для авіакомпаній. Потенційним туристам він радить не лінуватися й перевіряти інформацію про умови в’їзду до тієї чи іншої країни до купівлі квитка, аби не витрачати марно грошей і не створювати собі додаткових проблем. «Якщо в’їзд у країну заборонено, то вмовити когось і проскочити не вийде. Через пандемію країни дуже жорстко контролюють міграційні потоки, щоб запобігти поширенню інфекції», — каже міністр.

Авіакомпанії він закликав не намагатися заробити зайву копійку на авіаквитках, завчасно знаючи, що громадяни опиняться в заручниках ситуації. «Компанії мають поводитися відповідально. МЗС звернулося з офіційним листом до Мінінфраструктури й Державної авіаційної служби з рекомендаціями провести роз’яснювальну роботу з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України. Не можна продавати квитки у країни, які не дозволяють в’їзд туристам», — наголосив очільник МЗС.

Це не перший такий випадок із туристами, коли МЗС втручається, аби розв’язати проблему. «Туристи повернуться додому за рахунок авіакомпаній. А головне, що Греція не депортуватиме 16 українців, як застрягли в Афінах через карантинні обмеження на в’їзд до Євросоюзу. Українське посольство в Греції активно працює з місцевими органами влади, щоб українським громадянам не поставили у паспорти відмітки про депортацію і зберегли їм можливість у майбутньому подорожувати до країн ЄС», — акцентував міністр.

МЗС відновлює роботу закордонних дипломатичних установ — посольств і консульств України. Повністю або частково відновлено консульський прийом у 105 посольствах і консульствах зі 116. В МЗС зазначають, що не лише туристи, а й ті українці, які перебувають за кордоном, потребують підтримки, допомоги зокрема в оформленні документів. Але не відновлено роботи дипломатичних установ у країнах з дуже складною пандемічною ситуацією.