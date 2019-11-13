Останнім часом на вулицях Полтави стали бігати собачі бандформування, на які чомусь не зважають ні в поліції, ні у відділі регулювання чисельності безпритульних тварин міського КАТП. Зокрема в селищі Яківці їх можна зустріти біля центрального продуктового магазину: великі кудлаті й гладкошерсті собацюри незворушно сидять або лежать на ганку магазину, можуть запросто підбігти й понюхати вашу авоську з хлібом. А якось стою в магазині в черзі за рибою, випадково глянув собі під ноги, а навпроти мене під прилавком розвалився один із цих кудлатих «бомжів». Ще пощастило, що не наступив йому на лапу. А всі робили вигляд, ніби не помічають пса, хоч і оминали місце, де він відпочивав. Купиш щось м’ясне, то так і пильнуй, щоб песики не вихопили його в тебе з торби дорогою.

Частенько хвостаті безхатченки влаштовують під магазином розбірки: гарчать, ганяються один за одним. А якщо поряд діти? Де гарантія, що розлючені пси не нападуть?

У місті нещодавно трапився дикий випадок, ми про це писали: собача зграя напала на молоду жінку й так її покусала, що потерпіла другого дня померла в лікарні, тому що завдані їй рани виявилися несумісними з життям. Згідно з висновком судмедекспертів, жінка померла від травматичного шоку та крововтрати.

Невідомо, що стало причиною агресії зграї, але скуштувавши крові, вони накинулися й на поліцейських, які прибули за викликом на місце трагедії. Тому правоохоронцям, щоб їх відігнати, довелося навіть застосувати сльозогінний газ.

Місцеві жителі розповіли, що потерпали від безпритульних собак і раніше. Зокрема полтавка, яка живе в районі вулиць Олени Пчілки та Лесі Українки повідомила, що у квітні ця сама зграя напала й на неї та її дитину. Тоді допомогли випадкові перехожі, та після того випадку дівчинка заїкається.

З початку цього року, згідно з даними Полтавського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України, від укусів тварин постраждало майже дві тисячі осіб, зокрема 624 дитини. Основна причина укусів — нехтування правилами утримання домашніх тварин та велика кількість безпритульних тварин у містах і селах, — повідомив на апаратній нараді в облдержадміністрації начальник головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області Геннадій Пікуль. Він визнав, що ситуація з безпритульними тваринами, передусім собаками, вийшла з-під контролю. В області немає жодного притулку, а два комунальні пункти тимчасової перетримки не розв’язують проблеми, адже тварин не ревакцинують, а після десятиденної перетримки випускають на вулицю, де вони об’єднуються в зграї та стають агресивними.

Так, у травні минулого року тільки в Полтаві нарахували близько трьох тисяч безпритульних собак. Щодо притулку для таких тварин, то існує проєкт і ділянка, на якій мають його збудувати. Але коштів на будівництво притулку в міському бюд­жеті немає. Крім того, притулок навряд чи розв’яже проблему з трьома тисячами тварин, адже в ньому буде лише 250 місць.

Через неконтрольовану ситуацію з безпритульними тваринами, в області поширюється вірус сказу. За словами Геннадія Пікуля, на Полтавщині цьогоріч зафіксували 16 випадків цього небезпечного захворювання. Для порівняння: у Черкаській області — 27, у Харківській і Кіровоградській — 24, у Дніпропетровській — 21.

Не можна допускати, щоб вулицями Полтави, інших населених пунктів області й далі бігали собачі зграї. І порядок у цьому питання мають навести органи місцевого самоврядування, на яких покладено контроль за утриманням та перетримкою таких тварин. А державна ветеринарна служба має бути завжди готовою провести щеплення та стерилізацію тварин.

Бо проблема з місцевої може перерости в загальнодержавну. А, можливо, вже й переросла. Я теж люблю собак, але це жахливо, що в наших містах вони серед білого дня шматують людей. У першу чергу в цьому винуваті не собаки, а їхні господарі, які довели їх до такого стану. Тому владі треба таких штрафувати. Передбачити на законодавчому рівні й інші, суворіші види покарань за неналежне утримання домашніх тварин, щоб хоч якось їх приструнити. На жаль, наша влада дивиться на це крізь пальці.

Щоправда, дещо позитивне в цьому напрямі вона таки робить. Зокрема нещодавно в Полтаві у сквері Авіамістечка облаштували за 270 тисяч гривень перший майданчик для вигулу собак. І в найближчій перспективі планують побудувати ще три — у Сонячному, Павленківському парках, та в парку Воїнів-інтернаціоналістів. Звичайно, це не 14 майданчиків, як у Львові, і не 40, як у Харкові, але головне, що ми стали переймати краще з європейського досвіду (пішли на користь ознайомчі поїздки владного керівництва за кордон). І це вселяє надію.