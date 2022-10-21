… Зустрівшися сьогодні із Павлом,

Додому з книжкою пішли гуртом.

Тепер нас звуть у всій окрузі

«Телепланетні» «друзі»…

Ось таким віршованим експромтом-жартом подякував насамкінець відомий журналіст і письменник Павло Кущ всім учасникам презентації його книжки «Телепланетяни», що відбулася в приміщенні Національної спілки журналістів України. А буквально перед цим фольклорний гурт-переселенець із Донецька «Дивина» виконав «Червону калину», яку, звівшись на ноги, підхопили всі присутні. А перед цим дівчата «Дивини» заспівали ще й суто місцевих українських народних пісень, записаних від людей у селах «ісконно руской» Донеччини. А перед цим… Та все з початку.

Чому «Телепланетяни» і чому всі ми, учасники презентації, їхні «друзі»? «І назва, і вся книжка є черговою спробою вкотре привернути увагу до дуже гострої і нагальної проблеми: Україна дуже потерпає не тільки від умов відкритого неба, а ще й від відкритого навстіж для агресивної пропаганди рф вітчизняного інформаційного простору. Масоване і свідоме поширення відвертої антиукраїнської брехні, фейків та інсинуацій призвело до великої кількості потерпілих: це ті ж «телепланетяни», які вірять кремлівській пропаганді із «ящика» та інших ЗМІ й живуть у викривленій дійсності», ––каже автор. І він же у новій книжці не шкодує іронії, гумору, сарказму і сатири, розвінчуючи ворожу пропаганду, котра у 2014 році йшла попереду окупантів частини Донбасу, і відтоді продовжує нещадно отруювати свідомість українців брутальними нісенітницями та вигадками, перетворившись на токсичну зброю масового враження під час теж широкомасштабного вторгнення рашистів до України.

Актуальність «Телепланетян», яка стає помітною подією на вітчизняному інформаційному фронті, підтвердили голова НСЖУ Сергій Томіленко та очільник Київської організації НСЖУ Михайло Сорока. До того ж, останній, як колишній редактор газети «Урядовий кур’єр» добре обізнаний з влучністю гострого слова Павла Куща, котрий і нині працює в газеті і веде авторську рубрику «Інформаційний фронт». Своїми враженнями про вагому публіцистичну творчість колеги поділився і відомий журналіст-переселенець з Криму, колишній бранець окупантів, Микола Семена.

Загалом нова книжка короткої прози стала певним зрізом всієї творчості журналіста і письменника, оскільки в ній представлено три жанри, у яких він працює: гумор і сатира, твори для дітей середнього шкільного віку та публіцистика. Модератор презентації, письменниця, Заслужена артистка України Лариса Недін зокрема виокремила авторський внесок колеги у виховання підростаючого покоління. Це стосується й оповідань для дітей у новодруці, й особливо однієї з попередніх повістей про війну на Донбасі «Чотири нявкісти і ВІН». Ця книжка вийшла друком ще у 2016 році, відтоді зусиллями волонтерів кілька разів перевидавалася і досі перебуває на передовій вітчизняного інформаційного та культурного супротиву ворогам.

Відомий поет Анатолій Качан звернув увагу на досить плідну яскраву і самобутню творчість Павла у царині веселого і гострого слова. А присутня на презентації письменниця-переселенка з Горлівки Донецької області Наталія Ковальська згадала про організаторські здібності та людські якості колеги і колишнього голови Донецької ОО НСПУ, завдяки яким свого часу в їхньому осередку панувала досить тепла, дружня і творча атмосфера. Те ж саме підтвердив і правнук Володимира Сосюри Олексій, який брав участь у багатьох спільних творчих проєктах донецьких письменників у Дебальцевому, де народився видатний лірик ХХ століття, та у Слов’янську.

Колеги автора і читачі також не могли не звернути уваги на певну особливість творчості письменника крайніх восьми років. Адже йому, українському патріоту, у 2014 році довелося залишити рідну домівку в Донецьку, де жив і працював чверть віку. А вже у 2022 році рашисти окупували і його малу батьківщину на Запоріжжі –– степове селище Андріївка. І тому однією із родзинок заходу став ще й виступ його землячки, односельчанки, вчительки української мови і літератури Наталії Гумен, яка зуміла виїхати із загарбаного нині Бердянська на півдні Запорізької області. Молода поетеса прочитала свої вірші, зокрема й про їхню рідну Андріївку, за яку нині дуже болять їх серця і душі.

Пізнавальним і зворушливим став виступ першого секретаря НСЖУ, журналістки і дружини автора Ліни Кущ. Вона продемонструвала присутнім одну з сімейних реліквій: розірваний, вицвілий, посічений кулями й осколками, топтаний ногами рашистів український прапор. Цей стяг став трофеєм російських окупантів під час жорстоких боїв на Донеччині у 2014 році. Потім окупанти виставили на центральній площі Донецька кілька одиниць понівеченої військової техніки ЗСУ і на одній із гармат причепили берет українського десантника і розірване, немов хижими звірями, наше державне знамено. Згодом одна з жительок міста, ризикуючи життям, зуміла звільнити від ганьби синьо-жовтий стяг: підібравши зручний момент, зняла його, а далі передала на вільну від загарбників територію України. Про цей випадок суто донецького патріотизму йдеться у публіцистичній мініатюрі «З подертих наших прапорів ще більше наново пошиємо!» А подружжя Кущів досі тримає віру в те, що привезуть цей державний стяг до визволеного Донецька.

До речі, вони не тільки вірять, а й власними зусиллями наближають перемогу. Павло Кущ зазначив: вихід у світ книжки «Телепланетяни» є волонтерським проєктом їхньої «хатньої територіальної творчої оборони». Адже частину тиражу видання родина Кущів безкоштовно передає на гарячі схід і південь, де захисники України потребують не тільки боєприпасів чи бронежилетів, а й подібних зразків українського слова-зброї.

Як учасник цього важливого і цікавого дійства, що відбулося в надзвичайно творчій, теплій і дружній атмосфері, можу підтвердити: подібні заходи неабияк потрібні і корисні для всіх нас особливо у цей складний і драматичний час. Присутні отримали неабиякий заряд позитиву, оптимізму, поштовху до творчості й упевненості в нашій спільній перемозі. Як часто повторює, головний учасник презентації, наш керівник ТО гумористів і сатириків Київської організації НСПУ «Далі будьмо!»

Валерій ДЕМЧЕНКО,

заступник керівника творчого об’єднання гумористів і

сатириків Київської ОО НСПУ



для «Урядового кур’єра»