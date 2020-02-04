Основний ресурс зменшення вартості тепла полягає не у зниженні цін на газ, а в ефективній термомодернізації будівель та енергоефективності

Тарифи на послуги теплопостачання для населення та реалізація програми енергоефективності у житловому фонді стали темою наради, проведеної Президентом із главою уряду, керівництвом Нафтогазу та НКРЕКП. Зустріч стала продовженням розмови, розпочатої під час засідання Ради розвитку громад і територій у грудні 2019 року.

Президент Володимир Зеленський заслухав інформацію про кроки, зроблені для зменшення вартості послуг і зниження енергоспоживання за час, що минув: «Усі ми боролися за це. Будь ласка, щодо результатів. Мене цікавить, яка платіжка була у грудні порівняно із січнем, що чекає людей у лютому».

За його інформацією, багато споживачів справді констатують зменшення сум у рахунках за послуги ЖКГ. Проте є чимало повідомлень про мінімальне зниження тарифів або про те, що його не було.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що уряд зробив усе можливе для виконання президентського доручення, щоб українці цієї зими сплачували за тепло менше. За його словами, за грудень споживачам було нараховано до сплати на 5—35% менше залежно від міста і області.

«Загалом 143 підприємства у 120 містах ухвалили рішення про зниження тарифу, і дуже значний відсоток людей у країні отримав реальне зменшення рахунків у грудні. Ми продовжуємо працювати з обласними держадміністраціями, і в січні очікуємо, що більше підприємств зможуть долучитися до цього процесу», — повідомив очільник уряду.

У тих містах, де тарифи на тепло раніше були економічно обґрунтованішими, нині менше можливості для їх зниження, ніж у регіонах, де вони були завищеними. Олексій Гончарук додав, що на вартість тепла в кожному регіоні впливає технічний стан підприємств теплокомуненерго, їх обладнання, обсяги споживання й втрати тепла.

Щодо розділення платіжок за газ на дві частини голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що раніше громадяни сплачували і за сам газ, і за його доставку за однією квитанцією, а нині мають сплачувати окремо за паливо і його транспортування. Це зроблено для того, щоб у перспективі українські споживачі могли вільно змінювати постачальника газу.

Учасники зустрічі погодилися, що основний запас зменшення вартості тепла для населення не у зниженні цін на газ, а в проведенні ефективної термомодернізації будівель та реалізації заходів з енергоефективності в житловому фонді.

За інформацією Прем’єр-міністра, 31 місто вже подало заявки для участі у програмі термомодернізації, повідомляє Офіс Президента.

Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак зазначила, що є питання комплексної готовності міст до впровадження програм із термомодернізації. У цьому контексті учасники наради дійшли згоди щодо необхідності підтримки міст і громад, надання їм фахової допомоги в розробленні програм енергоефективності, що є однією з умов для участі в державній програмі.

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