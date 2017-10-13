Чи вчасно цьогоріч орендарі розрахуються з орендодавцями? Яким розрахункам віддає перевагу більшість власників земельних паїв? Про це в матеріалах наших кореспондентів.

Черкащина. Ставки різні

Земельний конфлікт розгорівся навесні цього року в селі Іскрене Шполянського району на Черкащині. Там частина селян виступила проти місцевого товариства «Відродження». Люди нарікали, що не можуть самостійно розпоряджатися земельними паями і навіть достеменно не знають, на яких умовах їхню землю орендують. Більше того, деякі селяни стверджували, що на їхніх договорах оренди стоять підписи, яких вони не ставили. Довелося до врегулювання конфлікту залучати громадську організацію «Воїни АТО Черкащини». Проблему власника паю з Черкаського району, наділ якого обробляє місцеве СТОВ, довелося навіть обговорювати недавно на засіданні обласного оперативного штабу з протидії аграрному рейдерству.

Як свідчить практика, проблема оплати за оренду земельних паїв залишається гострою. Тим часом, за даними Держгеокадастру, на Черкащині орендна плата за користування земельними паями одна з найвищих в Україні. Торік, приміром, вона становила 2215,5 гривні за гектар. Значно вищою, за підрахунками фахівців, вона має бути цього року. Серед районів, де найбільше платять власникам паїв за гектар орендованої землі, — Маньківський, Золотоніський та Чорнобаївський. Якщо в середньому за гектар в області торік сплачували 5,6% нормативної грошової оцінки земель, переданих в оренду, то в Золотоніському районі, де за паї цього року вже розрахувалися більш як на 40%, цей показник нині становить 8,4%. Тобто в середньому за пай орендна плата становить 9119 грн.

Сільськогосподарські товаровиробники Маньківського району, як повідомили в місцевій райдержадміністрації, також прагнуть виплату орендної плати за земельні частки (паї) цього року утримувати на рівні 8—10%.

За словами заступника начальника фінансового управління Кам’янської райдержадміністрації Наталії Копитько, майже всі сільгосптовариства підвищили обсяг орендної плати до 7—8%, а ТОВ СП «НІБУЛОН» — до 10% грошової оцінки землі.

Серед численної гвардії фермерів району також помітна тенденція до значного підвищення обсягу орендної плати за використання земельних часток (паїв). Приміром, ще торік про це подбали у фермерських господарствах «Зірниця», «Клин», П.І.Тимошенка, І.І. Косенка, «Колос». Проте керівники ТОВ «АПК-Сервіс» і ТОВ «Інвестагропром», як і очільники господарств деяких інших районів, поки що не знаходять можливостей для підвищення орендної плати.

Чимало тих, хто вже розрахувався за оренду земельних паїв, і в Звенигородському районі, де в певних господарствах власникам земельних паїв сплачують більш як 8% грошової вартості землі. Однак навіть у межах сільської ради часом різні орендарі розраховуються з власниками паїв за різними ставками. Так, у Рижанівці та Гудзівці одні господарства розраховуються за паї за ставкою 7—8%, а інші ледве до 4% дотягують.

Загалом же, попри постійне зростання, вартість оренди в абсолютних цифрах, як зазначав недавно перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк, все ще залишається критично низькою та непорівнянною з доданою вартістю, яку генерує земля.

Полтавщина. Рейдерам дають відсіч

За перший місяць роботи оперативних штабів захисту аграрного бізнесу від рейдерства вдалося запобігти десяткам рейдерських захоплень і силовим протистоянням. За цей час проти рейдерів порушили 11 кримінальних справ. Про це на засіданні такого штабу в Полтаві повідомила заступник міністра юстиції України з питань державної реєстрації Олена Сукманова. І додала, що для неї позитивний результат — це те, що створення штабів сформувало майданчик, де працюють спільно і юстиція, і Нацполіція, і прокуратура, і Держгеокадастр під керівництвом облдержадміністрації.

Підсумки діяльності місцевого оперативного штабу і мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги: за місяць надійшло 13 звернень, отримано 12 дзвінків на номери «гарячих ліній» оперативного штабу, на які в межах повноважень фахівці надали кваліфіковані юридичні консультації. За цей час здійснено 19 виїздів мобільних точок, де на особистий прийом звернулися 33 особи.

— Часто буває, що аграрії досконало знають, як посіяти, зібрати врожай, де брати добрива тощо. Але юридичними питаннями займаються не так фахово. Хочемо акцентувати, що юридичний супровід діяльності важливий і необхідний, — наголосив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. — На це мають зважати всі суб’єкти господарювання — і дрібні, й великі.

Він додав: представники аграрного бізнесу повинні розуміти, що оперативний штаб — не суд і не поліція, а консультативно-дорадчий орган. З огляду на це їм і треба діяти.

Звернутися по допомогу до антирейдерського штабу захисту аграрного бізнесу в Полтаві можна за телефонами «гарячої лінії»: (05322) 2-28-60, 2-28-38, цілодобова «гаряча лінія» — (095) 605-85-47.

Харківщина. Скарг немає

Уже кілька років поспіль в області сільськогосподарські підприємства вчасно розраховуються за оренду землі з її власниками. Як пояснив заступник директора департаменту агропромислового розвитку, начальник управління виробництва сільськогосподарської продукції Харківської облдержадміністрації Євгеній Філатов, такі проблеми справді колись тривожили селян, проте сьогодні про них навіть не згадують. Принаймні, як каже Євгеній Філатов, ні в ХОДА, ні в райдержадміністрації чи вищі інстанції не надходило жодної скарги.

Та й нарікати орендодавцям немає причин, адже, за словами посадовця, оплата за земельні паї рік у рік зростає. Цього сезону вона в середньому в регіоні становить 1986 гривень за гектар, що на 478 гривень перевищує торішню цифру.

Як розповів Єгеній Філатов, найбільше власникам земельних ділянок сплачують сільгосппідприємства Валківського, Первомайського та Коломацького районів, де орендний гектар коштує 2424—2907 гривень.

Щодо графіка виплат, то його виконують в обумовлені терміни залежно від специфіки господарств та умов договору. Всього за угодами оренди в області власникам земельних ділянок буде виплачено 2 мільярди 29 мільйонів 683 тисячі гривень. Станом на третю декаду вересня з випередженням торішніх показників майже на 2% в області було виплачено орендної плати за паї на рівні 60%.

«Інколи трапляються ситуації, що з власниками земельних ділянок розраховуються наперед за кілька років. Це тоді, коли людям потрібні гроші на операції чи у зв’язку з якимись іншими критичними обставинами», — каже Євгеній Філатов і зазначає, що така практика доволі розповсюджена.

Типовим для регіону районом щодо розрахунків за оренду землі можна назвати Балаклійський, де середній обсяг орендної плати за договорами оренди від нормативно-грошової оцінки орендованих земель становить 5,5%.

«На 25 вересня в нашому районі власникам переданих в оренду земельних ділянок було виплачено в грошовій і натуральній формах 60,3 мільйона гривень, що становить 56,3% нарахованої суми орендної плати, — повідомила заступник голови Балаклійської райдержадміністрації Валентина Панасенко. — Це цілком нормальна практика, адже не всі господарства підбили остаточні підсумки збиральної кампанії, виручку від реалізації врожаю. Кінцевий термін виплати орендної плати за договорами оренди за паї в нашому районі — 20 грудня цього року. Отож час ще є».

А в селян, які здають земельні ділянки в оренду, є надія, що наступного року збільшиться оплата за паї хоч у межах цьогорічних темпів.

Вінниччина. Динаміка позитивна

Стан проведення розрахунків за оренду земельних паїв перебуває на постійному контролі керівництва облдержадміністрації. Щовівторка питання розглядають на засіданні обласного оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель або збіжжя, який очолює перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Це дає добрий результат, адже предметно говорять про обсяг оплати, проведення розрахунків, сплату податку на доходи фізичних осіб, захист від рейдерів тощо. При цьому в полі зору перебуває кожне господарство.

За даними моніторингу, справедливі зауваження були до Барського району. Утім, як повідомив на засіданні оперативного штабу начальник управління агропромислового розвитку Барської райдержадміністрації Анатолій Касько, рада сільськогосподарських товаровиробників району на розширеному засіданні за участі керівників господарств ухвалила рішення, що розрахунок за оренду земельних паїв у цьому році становитиме 10% нормативної грошової оцінки наділів. Тож у районі значно зросли обсяги нарахування орендної плати, а відповідно і сплати ПДФО. «Виплата здійснюється саме обсягом 10%. Скарг від людей немає. Розрахуємося вчасно і в повному обсязі», — запевнив він.

Першими завершили розрахунки з пайовиками в господарствах Чечельницького району. І загалом в області показник виконання договірних зобов’язань значно вищий від аналогічного періоду торік. Тішить і те, що підвищився середній обсяг оплати з 3,4% торік до 4,9% у цьому році. Це за фактично укладеними договорами, а насправді він значно більший. Наприклад, у Літинському районі становить не 4,9%, а 7—8%. Річ у тім, що немало селян обирають оплату в натуральній формі (зерном, цукром, олією тощо) і послугами. А частина господарств продукцію їм відпускає дешевше, ніж вона коштує на ринку. Звідси й різниця. До речі, в деяких районах оплата переважно в натуральній формі, проте загалом в області порівняно з минулим роком питома вага виплати орендної плати грішми збільшилася і становить майже 67% загальних обсягів.

Тож є чітка динаміка підвищення відсотків нарахування орендної плати порівняно з нормативною грошовою оцінкою орендованих земель. Так, цього року нараховано орендної плати на суму 1,7 мільярда гривень, що на 42% більше, ніж торік.

«У господарствах піднімають орендну плату, щоб закріпитися в сільськогосподарському бізнесі. Це в їхніх інтересах. Моніторинг свідчить, що з людьми розрахуються в повному обсязі та вчасно», — зазначив перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко.

Підготували Володимир ГАЛАУР, Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

Роман КИРЕЙ, Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»