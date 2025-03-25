В Україні продовжують відновлювати заклади охорони здоров’я, які пошкодила та/або знищила росія. Попри системні виклики тривають відновлювальні роботи, щоб пацієнти мали безперешкодний доступ до якісної медичної допомоги. Відновлення медзакладів, які постраждали під час війни, відбувається державним коштом та за підтримки міжнародних партнерів. Завдяки цьому лікарі продовжують надавати медичні послуги, а пацієнти отримують безперешкодний доступ до необхідної медичної допомоги.

Нині в Україні повністю або частково вже відновлено964об’єкти медзакладів. З них594— повністю і ще370— частково. Ідеться про медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали незначних ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше об’єктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Відновлення медичної інфраструктури — один із пріоритетів для держави, тому роботи триватимуть і надалі.

Зазначимо, що вже понад три роки російська армія щоденно атакує українську цивільну інфраструктуру, зокрема медичну, а також цілеспрямовано б’є по мирних містах і тероризує українців. Ворог руйнує лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові, створюючи додаткове навантаження на медичну систему.

За час повномасштабної війни ворог пошкодив1984об’єкти медзакладів та ще301з них зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнали лікарні на Харківщині, Донеччині, Миколаївщині, Київщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Запоріжжі. Отримати вичерпну інформацію щодо ступеня руйнування медзакладів на тимчасово окупованих територіях нині неможливо.

Крім того, від початку війни росія пошкодила 249 автомобілів екстреної медичної допомоги, знищила 273 та захопила 80.

Згідно зі «Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення» (RDNA3), документом, який підготували український уряд, Світовий банк та Європейська комісія, поточні потреби сектору охорони здоров’я оцінюють у майже 17 мільярдів доларів США, з яких короткострокові потреби на 2024—2026 роки — 3,6 мільярда. Проте з огляду на постійний ракетний терор, ці потреби зростають.

Один з прикладів відновлення — нова амбулаторія загальної практики сімейної медицини, нещодавно збудована в Чернеччинській територіальній громаді на Сумщині замість знищеної росіянами.Стару будівлю амбулаторії росіяни зруйнували вщент ще навесні 2022 року авіаударом. Нову ж побудовано з нуля завдяки коштам, зібраним через платформу United24 та розподіленим МОЗ на відбудову закладу. Вартість будівництва становила24,59мільйона гривень.

«Повномасштабна війна та щоденні атаки ворога завдають руйнівних ударів по нашій медичній системі. росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах, зокрема медичних закладах. Попри ці виклики ми робимо все можливе, щоб українці мали доступ до медичних послуг за будь-яких умов. Разом з партнерами відновлюємо зруйновані заклади, і нині завершили будівництво нової амбулаторії на Сумщині. Вона забезпечить якісну медичну допомогу жителям Чернеччинської територіальної громади та навколишніх громад, які також зазнали значних втрат від російської агресії. Цей проєкт став можливим завдяки підтримці донорів платформи United24.

Ми щиро вдячні всім, хто долучається до відбудови української медичної інфраструктури й допомагає нам повертати людям доступ до медичних послуг», — розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час робочого візиту на Сумщину.

Наприкінці 2023 року Кабінет Міністрів ухваливпостановупро розподіл коштів з рахунку для задоволення потреб охорони здоров’я на будівництво нового медзакладу. Кошти з рахунку, який МОЗ відкрило в Нацбанку, воно розподілило за спеціальним фондомдержавного бюджетудля надання субвенції з держбюджету бюджету Чернеччинської сільської територіальної громади. Завдяки цьому амбулаторію вдалося повністю відбудувати та оснастити медичним обладнанням, а також створити комфортні умови для перебування пацієнтів та лікарів.

Сумська область ще від початку повномасштабної війни перебувала під постійними артобстрілами та авіабомбардуваннями рф, внаслідок чого багато об’єктів цивільної інфраструктури було пошкоджено або зруйновано вщент.

Від початку лютого 2024 року на території майбутнього медзакладу вдалося завершити роботи зі зведення нової будівлі. Амбулаторію під’єднано до енергопостачання, облаштовано водопровід, каналізацію, проведено благоустрій прилеглої території. Завершено внутрішні роботи, зокрема облаштовано мережу проводів для подавання електричного струму,утеплено стелю, встановлено сантехніку, облаштовано систему фільтрації води, опалення, вентиляції та пожежну сигналізацію тощо. Заклад умеблювали та оснастили медичним обладнанням.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я