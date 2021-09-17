Залежно від стажу мінімальні пенсійні виплати з жовтня наступного року становитимуть від 2500 до 3000 гривень

Уряд визначив пріоритетним підвищення пенсійних виплат особам старшого віку. Тому цього тижня на черговому засіданні Кабінету Міністрів ухвалено таке рішення: з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам віком 70—75 років буде встановлено щомісячні додаткові доплати в сумі до 300 гривень.

Відповідна постанова, ухвалена урядом, передбачає встановлення з жовтня 2022 року для 1,7 мільйона осіб віком від 70 до 75 років щомісячних доплат до пенсій у розмірі до 300 гривень (у межах розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні за 2020 рік).

Для осіб старших 70 років, за наявності тривалого стажу роботи (у чоловіків — 35 років, а в жінок — 30 років) мінімальна пенсійна виплата з жовтня 2022 року становитиме 3000 гривень. За наявності стажу меншої тривалості, мінімальна пенсійна виплата для вказаних осіб визначатиметься пропорційно наявному страховому стажу, і за наявності страхового стажу в чоловіків 25 років, а в жінок 20 років становитиме не менш ніж 2500 гривень.

Після ухвалення цієї постанови додаткові до пенсії щомісячні виплати одержуватимуть понад чотири мільйони пенсіонерів старших 70 років. (3 2020 року додаткові виплати 500 гривень одержують 1,4 мільйона осіб старших 80 років. А з 1 жовтня 2021 року розпочнуть надавати такі виплати у розмірі 400 гривень для майже мільйона пенсіонерів віком від 75 до 80 років).

У 2022 році під час виходу на пенсію в 60 років жінкам встановлюватимуть підвищення до пенсії в розмірі 9 відсотків, коментує на сайті Міністерства соціальної політики очільниця відомства Марина Лазебна. Таке підвищення збереже співвідношення в розмірах пенсій жінок, за наявності однакової тривалості страхового стажу і заробітку у 2022 році, який визначено перехідним роком завершення підвищення пенсійного віку жінкам.