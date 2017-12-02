Постанова Кабміну поширюється також на ліквідаторів інших ядерних аварій, учасників випробувань і військових навчань із застосуванням ядерної зброї

Поточне осучаснення виплат українських пенсіонерів завершене. При цьому розмір пенсії після проведеного перерахунку в кожного пенсіонера власний і залежить він від тривалості страхового стажу й заробітної плати, з якої пенсію розраховано. Є також літні люди, виплати яких не підлягають перерахунку.

Це зокрема державні службовці, науковці, чорнобильці, прокурори та ін. Тобто ті, хто отримує пенсії за спеціальними законами. Проте на виконання пункту 4-7 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» органи Пенсійного фонду визначили можливість та доцільність переведення за матеріалами пенсійних справ людей, пенсії яким призначено за спецзакономи на так звану трудову пенсію. Таке переведення, якщо воно доцільне і людина на це погодилася, почали проводити з 1 жовтня 2017 року. Люди на заслуженому відпочинку, яким свого часу пенсію призначено за спеціальними законами та яким за матеріалами пенсійних справ раніше було невигідно обчислювати її за Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», звертаються до органів Пенсійного фонду. Надаючи додаткові документи про стаж і заробіток, для визначення доцільності переходу на цю пенсію нині.

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Є певні зміни також в обчисленні пенсій особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій і випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Цим людям, починаючи з 1 жовтня 2017 року, пенсії обчислюють з огляду на п’ятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Порядок визначення заробітної плати для обчислення пенсій такій категорії пенсіонерів передбачено постановою Кабінету Міністрів від 15 листопада 2017 року №851, якою внесено зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ №1210 від 23. 11. 2011 року.

Що саме і для яких категорій чорнобильців змінилося з 1 жовтня 2017 року (початок застосування нової постанови), «Урядовому кур’єру» розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

Була низька середня зарплата

Фахівець поінформувала, що чинність постанови Кабміну № 851 поширюється на осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій і випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби та внаслідок цього стали особами з інвалідністю.

Вона зауважила, що до 1 жовтня поточного року таку пенсію нараховували лише особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю. При цьому під час обчислення пенсії враховували розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час їхнього перебування в зоні відчуження. Тобто якщо під час проходження дійсної строкової служби людина брала участь у ліквідаційних роботах, скажімо, в 1986 році, то для розрахунку застосовували мінімальну заробітну плату на вказаний рік — 70 карбованців.

Солдатам-строковикам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій і випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, пенсію призначали на загальних підставах.

Отже, для переходу на таку пенсію цим людям слід звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання, надавши зокрема документи, які підтвердять їхню участь під час проходження строкової служби у ліквідації ядерних аварій і випробувань або військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.

Перші виплати за такими перерахунками українці отримають у грудні 2017 року. Розмір мінімальної заробітної плати цього року обчислюватиметься як показник на 1 січня 2017 року — тобто 3200 гривень. Олена Охріменко уточнила: щороку, коли зростатиме показник мінімальної заробітної плати, ці пенсії також перераховуватимуть.

Для ще кращого розуміння фахівець навела конкретний приклад обчислення пенсії такій людині, залишивши з етичних міркувань за лаштунками її ім’я й місце проживання.

Було:

Припустімо, що громадянин В. під час проходження дійсної строкової служби у період з 23 травня по 2 червня 1986 року брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в квітні 2013 року став особою з інвалідністю ІІ групи. Органи медико-соціальної експертної комісії встановили втрату працездатності на рівні 70%.

З огляду на те, що В. брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС як солдат строкової служби та заробітну плату не отримував, його пенсія обчислювалась, виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на час його роботи в зоні відчуження, як було визначено статтею 59 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (в редакції, чинній до 11.10.2017 року).

1986-го мінімальна заробітна плата в Україні становила 70 карбованців на місяць. Заробітна плата для обчислення пенсії, визначена за формулою, наведеною у постанові № 1210, становила 1816,11 гривні. І оскільки розмір пенсії, обчислений із зазначеного заробітку, був нижчим за мінімальний, пенсія виплачувалась у мінімальному розмірі.

Стало:

З урахуванням змін, внесених до статті 59 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія громадянина В. з 1 жовтня 2017 року обчислюється виходячи із п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2017 року. Розмір заробітної плати для обчислення пенсії, розрахований за методикою, визначеною постановою № 1210 (зі змінами) становив 13 437,25 гривні. Із цього заробітку визначено розмір пенсії В.

Отже, новий розмір пенсії:

13 437,25 гривні х 70% (відсоток втрати працездатності, визначений органами МСЕК) = 9 406,08 гривні.

А ще постановою № 851 внесено зміну по пункту 11 постанови № 1210, за якою гарантовано мінімальний розмір пенсії учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій і випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.

Отже, з 1 жовтня 2017 року мінімальний розмір пенсії для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї становить для:

— осіб з інвалідністю I групи —180% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— осіб з інвалідністю II групи — 160% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— осіб з інвалідністю III групи — 145% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Раніше цю норму застосовували лише для працівників Чорнобильської АЕС, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Нині її чинність поширюється і на строковиків-ліквідаторів.