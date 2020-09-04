ПОВІДОМЛЕННЯ
про перегляд та лібералізацію спеціальних заходів
щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму
незалежно від країни походження та експорту
Відповідно до статті 19 Закону України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну» (далі — Закон) Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (далі – Комісія) розглянула інформацію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України стосовно наслідків застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну кислоти сірчаної та олеуму незалежно від країни походження та експорту і встановила необхідність прискорення лібералізації режиму імпорту в Україну, що є об’єктом спеціальних заходів.
Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комісія прийняла рішення від 02.09.2020 № СП-459/2020/4411-03, яким вирішила:
переглянути спеціальні заходи, застосовані рішенням Комісії від 02.07.2018 №СП — 391/2018/4411-05, а саме: встановити в третьому річному періоді, що розпочинається з 01.09.2020 р. і закінчується 31.08.2021 р., для усіх країн — 48 197 т.;
протягом місяця з дня набуття чинності рішення від 02.09.2020 №СП-459/2020/4411-03 розглянути на засіданні Комісії питання щодо доцільності подальшої лібералізації захисних заходів.
Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі