Авакін Дмитро Володимирович, народився 21 жовтня 1984 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Агеєва Євгенія Вікторівна, народилася 5 листопада 1968 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта середня спеціальна, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Алєксєйчук Вікторія Іванівна, народилася 5 лютого 1977 року в місті Дружківка Донецької області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор з громадських зв’язків, Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі ТОВ, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ».

Бебик Валерій Михайлович, народився 24 квiтня 1959 року в селі Великі Бубни Роменського району Сумської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, професор, Національна академія державного управління при Президентові України, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Україна Соборна».

Бондар Ірина Сергіївна, народилася 19 жовтня 1984 року в місті Алчевськ Луганської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, консультант з маркетингу, ТОВ «Газета «Харьковскіє ізвєстія», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВІ РУБЕЖІ», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВІ РУБЕЖІ».

Голтвянський Олег Миколайович, народився 8 вересня 1980 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, сержант-менеджер відділу комплектування, військова частина А4790, безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАТРІОТИ ВОЛИНІ».

Горба Віталій Вячеславович, народився 15 травня 1982 року в місті Зборів Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН», проживає в місті Зборів Зборівського району Тернопільської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» .

Гурець Вячеслав Віталійович, народився 13 липня 1988 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШІ», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Діденко Олександр Вікторович, народився 24 березня 1982 року в селі Милівка Близнюківського району Харківської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, народилася 28 вересня 1983 року в місті Лозова Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Захаров Валентин Євгенович, народився 26 квiтня 1959 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, страховий агент, ПрАТ «ПРОМСТРАХ», безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «БЛОК ОПОЗИЦІЙНИХ СИЛ».

Ільєнко Віктор Анатолійович, народився 4 лютого 1995 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Політичної партії «УКРАЇНА ПОНАД УСЕ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «УКРАЇНА ПОНАД УСЕ».

Кирпичев Каміль Хусяінович, народився 1 серпня 1972 року в місті Макіївка Донецької області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, адвокат, самозайнята особа, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «ВЛАСНА СИЛА».

Князева Анна Володимирівна, народилася 22 грудня 1993 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня, суб’єкт висування — Республіканська Партія України.

Коваленко Ольга Валеріївна, народилася 15 листопада 1968 року в місті Чорнобиль Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Антарес-Стар», член Політичної партії «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання, проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання.

Кононенко Олена Миколаївна, народилася 8 червня 1981 року в селі Рогозів Бориспільського району Київської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, науковий співробітник відділу земельних відносин та природокористування, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КРАЇНА», проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КРАЇНА».

Кошулько Сергій Саввич, народився 26 червня 1959 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО», проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ПРОГРАМА ВАДИМА ЧОРНОГО».

Куруч Ярослав Володимирович, народився 24 березня 1990 року в смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕМОКРАТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА», проживає в селі Приморське Білгород-Дністровського району Одеської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ДЕМОКРАТИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА».

Лазуренко Тетяна Вікторівна, народилася 29 квiтня 1971 року в селі Орілька Лозівського району Харківської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійнa, проживає в місті Лозова Харківської області, судимість відсутня, самовисування.

Леоненко Ігор Володимирович, народився 14 червня 1983 року в місті Нова Каховка Херсонської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Центр стратегічних політико-правових досліджень», член Політичної партії «ЗАХИСТ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «ЗАХИСТ».

Матковська Діана Володимирівна, народилася 5 лютого 1988 року в місті Дніпропетровську, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, юрисконсульт, приватне підприємство «БОНА ФАЙД КОНСАЛТІНГ», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СПРАВА», проживає в місті Дніпрі, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВА».

Музиченко Микола Володимирович, народився 26 листопада 1971 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Найда Ігор Володимирович, народився 17 вересня 1960 року в селі Озеряни Борщівського району Тернопільської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник генерального директора, ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», безпартійний, проживає в місті Ірпінь Київської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНЦІ РАЗОМ».

Науменко Світлана Михайлівна, народилася 10 лютого 1973 року в селі Яблучне Великописарівського району Сумської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, помічник народного депутата України, член Політичної Партії «Україна — Вперед!», проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична Партія «Україна — Вперед!».

Огурцов Дмитро Олександрович, народився 1 лютого 1992 року в місті Харкові, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, менеджер з логістики, ТОВ «ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН», член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЖИТТЯ» , проживає в місті Харкові, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЖИТТЯ» .

Оксень Кирило Ігорович, народився 4 травня 1989 року в місті Дніпропетровську, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Винім», безпартійний, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Палієва Олена Володимирівна, народилася 7 травня 1986 року в селі Тихонівка Первомайського району Автономної Республіки Крим, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Юрблаго», безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «За Україну!».

Патлачук Василь Никифорович, народився 2 серпня 1961 року в місті Шадринськ Курганської області, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри теорії, історії права і держави та конституційного права, Університет державної фіскальної служби України, член Політичної партії «ДІТИ ВІЙНИ» НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ», проживає в місті Слов’янськ Донецької області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «ДІТИ ВІЙНИ» НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ».

Пристай Олексій Романович, народився 15 липня 1988 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, керівник, ТОВ «ПРИСТАЙ МІТТАЛ СТІЛ», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Пташник Вікторія Юріївна, народилася 1 сiчня 1983 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Юридична фірма «Дроіт», адвокат, самозайнята особа, безпартійнa, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Європейська Солідарність».

Світлична Юлія Олександрівна, народилася 6 червня 1984 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий директор, громадська організація «Єдність та розвиток», безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Світлична Яна Олексіївна, народилася 10 грудня 1986 року в місті Харкові, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, безпартійнa, проживає в місті Харкові, судимість відсутня, самовисування.

Сергієнко Лариса Василівна, народилася 10 липня 1970 року в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, заступник директора, ТОВ «АБВ-КОМБІ», фізична особа — підприємець, член Політичної партії «Партія сильної влади», проживає в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Партія сильної влади».

Скоморощенко Олена Миколаївна, народилася 7 березня 1961 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, фізична особа — підприємець, член Соціал-демократичної партії України, проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Соціал-демократична партія України.

Соколов Михайло Юрійович, народився 23 травня 1976 року в місті Санкт-Петербург, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, виконавчий партнер, ТОВ «Кесарев Консалтинг», безпартійний, проживає в місті Києві, судимість відсутня, самовисування.

Федоренко Ігор Петрович, народився 27 травня 1974 року в місті Києві, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НОВЕ ЖИТТЯ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВЕ ЖИТТЯ».

Хархаліс Галина Василівна, народилася 9 березня 1981 року в селі Стрільбичі Старосамбірського району Львівської області, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, член Всеукраїнської козацької партії, проживає в місті Львові, судимість відсутня, суб’єкт висування — Всеукраїнська козацька партія.

Швайка Ігор Олександрович, народився 25 лютого 1976 року в селі Троїцьке Целінного району, Республіка Калмикія, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ «Медіа-Центр «Голос Свободи», член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобода», проживає в місті Люботин Харківської області, судимість відсутня, суб’єкт висування — політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Шейбут Денис Вікторович, народився 4 квiтня 1978 року в місті Донецьку, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, старший викладач, ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», член Політичної Партії «Народна Сила», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична Партія «Народна Сила».

Ширяєв Геннадій Олександрович, народився 1 червня 1961 року в місті Казань, Татарстан, Російська Федерація, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта професійно-технічна, пенсіонер, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ», проживає в місті Києві, судимість відсутня, суб’єкт висування — ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СПРАВЕДЛИВОСТІ ТА РОЗВИТКУ».

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