ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах
ПЕРЕЛІК
кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах, утворених у межах Вінницької області
Одномандатний виборчий округ № 11
Бевз Світлана Володимирівна, народилася 4 листопада 1973 року в місті Вінниці, громадянка України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, доцент кафедри електричних станцій та систем, Вінницький національний технічний університет, безпартійнa, проживає в місті Вінниці, судимість відсутня,самовисування.
Гижко Андрій Петрович, народився 27 червня 1978 року в місті Вінниці, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, перший заступник голови, Вінницька обласна державна адміністрація, член Політичної партії «Європейська Солідарність», проживає в селі Березино Вінницького району Вінницької області, судимість відсутня, суб’єкт висування — Політична партія «Європейська Солідарність».
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